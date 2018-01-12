Завершить переход над Темирлановским шоссе не хватило денег

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danilov 12 Января 2018 в 16:21:48
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Все мы гости 12.01.2018 в 16:26:12 # 654736
Цитата: lokidogma от 12.01.2018 16:56:53
В тот период произошла девольвация. Тот кто выйграл сделав откат и начав стройку просто понял, что он в жо... Пе. Да и по поводу открытости, чешет он как..... Был в самом начале закрытый в стекле, потом убрали и сделали открытый. Потому что очень дорого. Далее после шумихи по Рыскулова базар Евразия, решили добавить эскалатор. А стоимость не изменилась. Подчеркну открытый он был за долго до шумихи Рыскуловским, и эскалаторами. Так что подрядчика искренне жаль. Хотели на него повесить и поиметь.
В тот период произошла девольвация. Тот кто выйграл сделав откат и начав стройку просто понял, что он в жо... Пе. Да и по поводу открытости, чешет он как..... Был в самом начале закрытый в стекле, потом убрали и сделали открытый. Потому что очень дорого. Далее после шумихи по Рыскулова базар Евразия, решили добавить эскалатор. А стоимость не изменилась. Подчеркну открытый он был за долго до шумихи Рыскуловским, и эскалаторами. Так что подрядчика искренне жаль. Хотели на него повесить и поиметь.
не зная брода не суйся в воду!!!
От сюда вопрос, как они считали при проектировании? Цены на строй материалы относительно стабильные, курс доллара понижается,а даже на одну треть конструкции не хватило!
Все родственники и коррупционеры эти вышеуполномоченные должностьные лицы.