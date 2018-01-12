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Шымкент
Завершить переход над Темирлановским шоссе не хватило денег
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danilov 12 Января 2018 в 16:21:48
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  Все мы гости 12.01.2018 в 16:26:12   # 654736
Не хватило денег? Они что там космодром строили или нпз? Зачем втирать эту дичь. Денег достаточно было,просто их без наказания спиздили.
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  lokidogma 12.01.2018 в 16:56:53   # 654747
В тот период произошла девольвация. Тот кто выйграл сделав откат и начав стройку просто понял, что он в жо... Пе. Да и по поводу открытости, чешет он как..... Был в самом начале закрытый в стекле, потом убрали и сделали открытый. Потому что очень дорого. Далее после шумихи с мостом по Рыскулова базар Евразия, решили добавить эскалатор. А стоимость не изменилась. Подчеркну открытый он был за долго до шумихи Рыскуловским, и эскалаторами. Так что подрядчика искренне жаль. Хотели на него повесить и поиметь.
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  гримм 12.01.2018 в 17:03:31   # 654748
Цитата: lokidogma от 12.01.2018 16:56:53
В тот период произошла девольвация. Тот кто выйграл сделав откат и начав стройку просто понял, что он в жо... Пе. Да и по поводу открытости, чешет он как..... Был в самом начале закрытый в стекле, потом убрали и сделали открытый. Потому что очень дорого. Далее после шумихи по Рыскулова базар Евразия, решили добавить эскалатор. А стоимость не изменилась. Подчеркну открытый он был за долго до шумихи Рыскуловским, и эскалаторами. Так что подрядчика искренне жаль. Хотели на него повесить и поиметь.


не зная брода не суйся в воду!!!
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  V dele 12.01.2018 в 17:38:05   # 654757
215 миллионов не хватило, а хватило только лишь для того, чтобы вырыть котлован; поставить стойки; залить бетоном; ограждения поставить и плюс ЗП рабочим.
От сюда вопрос, как они считали при проектировании? Цены на строй материалы относительно стабильные, курс доллара понижается,а даже на одну треть конструкции не хватило!
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  Ratkhan 12.01.2018 в 19:10:32   # 654767
Если проиграли Акимат на Суде, почему ответственные на выполнение работ вышестоящий чиновник Акимата без наказанно остался, почему продажный Суд не выявил виновного, почему продажный прокурор не выявыл и не просил с Судьей наказание виновного??????
Все родственники и коррупционеры эти вышеуполномоченные должностьные лицы.
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  Dragon 12.01.2018 в 20:37:08   # 654782
Вряд ли хватит средств до 2019 года, наши проспект Астаны будут переименовывать на имя Аллаха Шукирстана.
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  odysssey 12.01.2018 в 21:37:11   # 654791
Эйфелева башня и то быстрей построилась блть!!
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  Fleita17 13.01.2018 в 00:17:21   # 654823
Зачем вообще он нужен там? Чтобы заставить пешеходов лазить по ступеням? Они что, не налазились за целый день? Город эти пешеходы не украшают. И который год там стоит срач, никто для людей не создал элементарных условий для обхода этого гадюшника.
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