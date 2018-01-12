Завершить переход над Темирлановским шоссе не хватило денег

В тот период произошла девольвация. Тот кто выйграл сделав откат и начав стройку просто понял, что он в жо... Пе. Да и по поводу открытости, чешет он как..... Был в самом начале закрытый в стекле, потом убрали и сделали открытый. Потому что очень дорого. Далее после шумихи по Рыскулова базар Евразия, решили добавить эскалатор. А стоимость не изменилась. Подчеркну открытый он был за долго до шумихи Рыскуловским, и эскалаторами. Так что подрядчика искренне жаль. Хотели на него повесить и поиметь.