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Шымкент
Сотрудники шымкентского морга работают в тесноте и на устаревшем оборудовании
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danilov 12 Января 2018 в 16:30:07
Комментарии, по рейтингу, по дате
  SVOY 12.01.2018 в 16:35:29   # 654741
У Диляры зелёные глаза.
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  KAN13 12.01.2018 в 22:49:04   # 654805

Дышите , терпите кому сейчас легко .
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