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Шымкент
Сотрудники шымкентского морга работают в тесноте и на устаревшем оборудовании
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danilov 12 Января 2018 в 16:30:07
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SVOY
12.01.2018 в 16:35:29
# 654741
У Диляры зелёные глаза.
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KAN13
12.01.2018 в 22:49:04
# 654805
Дышите , терпите кому сейчас легко .
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