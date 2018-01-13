Глава филиала банка в Шымкенте сбежал с деньгами вкладчиков

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Гость 13 Января 2018 в 10:39:45
Как сообщили в ведомстве, 45-летний Нуржан Кольбаев, занимая руководящую должность в филиале одного из банков, воспользовался своим служебным положением и путем мошенничества завладел деньгами вкладчиков.
После чего мужчина скрылся в неизвестном направлении. Сейчас полицейские пытаются установить его местонахождение.
Также, в отношении подозреваемого проводится досудбеное расследование по статье «Мошенничество».
«Если кто-либо владеет информацией о местонахождении подозреваемого Кольбаева Нуржана Бауржановича, 1973 г.р., просим сообщить в Аль-Фарабийский ОП УВД г. Шымкент по телефонам: 8-(7252) -97-60-09, 8-777-612-32-44 или «102», - говорится в сообщении.
https://www.nur.kz/1711846-glava-filiala-banka-v-symkente-sbezal-s-dengami-vkladcikov.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Полиция ищет экс-главу филиала "Цеснабанка" ЮКО по подозрению в мошенничестве
https://informburo.kz/novosti/policiya-ishchet-eks-glavu-filiala-cesnabanka-yuko-po-podozreniyu-v-moshennichestve.html
После чего мужчина скрылся в неизвестном направлении.
Скрыться в неизвестном направлении можно только в том государстве, где деньги решают все. Иначе знали бы где и когда тот или иной человек пересек границу.