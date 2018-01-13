Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Глава филиала банка в Шымкенте сбежал с деньгами вкладчиков
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 13 Января 2018 в 10:39:45
Полицейские Шымкента объявили в розыск главу филиала одного из банков, который похитил деньги вкладчиков со счетов и скрылся, сообщает NUR.KZ со ссылкой на ДВД ЮКО.



Как сообщили в ведомстве, 45-летний Нуржан Кольбаев, занимая руководящую должность в филиале одного из банков, воспользовался своим служебным положением и путем мошенничества завладел деньгами вкладчиков.

После чего мужчина скрылся в неизвестном направлении. Сейчас полицейские пытаются установить его местонахождение.

Также, в отношении подозреваемого проводится досудбеное расследование по статье «Мошенничество».

«Если кто-либо владеет информацией о местонахождении подозреваемого Кольбаева Нуржана Бауржановича, 1973 г.р., просим сообщить в Аль-Фарабийский ОП УВД г. Шымкент по телефонам: 8-(7252) -97-60-09, 8-777-612-32-44 или «102», - говорится в сообщении.

https://www.nur.kz/1711846-glava-filiala-banka-v-symkente-sbezal-s-dengami-vkladcikov.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ADE 13.01.2018 в 11:31:04   # 654845
Мы что не имеем права знать какой банк?
поощрить (5) | покарать
  Лялька 13.01.2018 в 11:37:04   # 654847
Цитата: ADE от 13.01.2018 11:31:04
Мы что не имеем права знать какой банк?
Представьте реакцию вкладчиков!!!!!!!!!! Это хана банку, однозначно!
поощрить (1) | покарать
  mr.zogi 13.01.2018 в 11:37:08   # 654848
поощрить (1) | покарать
  TerraN 13.01.2018 в 12:00:28   # 654851
Председатель южно-казахстанского филиала Цесна-банк
поощрить (3) | покарать
  jumanjiqz 13.01.2018 в 13:19:29   # 654859
поощрить | покарать
  Dior 13.01.2018 в 13:45:52   # 654864
Quote:
После чего мужчина скрылся в неизвестном направлении.

Скрыться в неизвестном направлении можно только в том государстве, где деньги решают все. Иначе знали бы где и когда тот или иной человек пересек границу.
поощрить | покарать
  Николаz 13.01.2018 в 14:17:44   # 654874
Надо чипы таким вживлять с микробомбой и отслеживанием .
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь