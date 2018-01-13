Обвинивший главврача в коррупции водитель "скорой" получил 8 лет с конфискацией

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Гость 13 Января 2018 в 10:42:21
Алишер Турсынов. Кадр из видео
Алишер Тусункулов, бывший водитель «скорой помощи», прославившийся своим видеообращением к КНБ, осужден на 8 лет лишения свободы в учреждениях средней безопасности (общий режим) с конфискацией имущества.
Енбекшинский районный суд признал его виновным в мошенничестве и в соучастии в даче взятки. Также по гражданскому иску - 13 потерпевших, которые пытались за деньги трудоустроиться в учреждениях здравоохранения.
Турсункулов должен будет возместить им причиненный материальный ущерб в совокупности более 10 миллионов тенге.
В апреле прошлого года в сети появился видеоролик, на котором Алишер Турсункулов, водитель Шымкентской станции «скорой помощи» обвинял руководство в систематических поборах, признавался, что вынужден был участвовать в этом, и просил помощи у комитета нацбезопасности, взамен обещая помочь в разоблачении коррупционных действий своего руководства.
Вместо этого он сам попал на скамью подсудимых и получил срок. Приговор пока не вступил в законную силу.
https://www.nur.kz/1711840-obvinivsij-glavvraca-v-korrupcii-voditel-skoroj-polucil-srok-v-uko.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Руководство пошло на повышение ? .
alpha_portal 13.01.2018 в 12:24:05 # 654854
Все повязаны друг с другом. Начнешь шевелить этот осиник - сожрут и не подавятся
вот результат ежики щас наизнанку вывернут чтоб другим неповадно было
Цитата: jumanjiqz от 13.01.2018 13:16:27
Что же он без козыря в рукаве полез в это, не ужели не понимал что свои публичные обвинения надо хоть какими то фактами подтверждать!?
Что же он без козыря в рукаве полез в это, не ужели не понимал что свои публичные обвинения надо хоть какими то фактами подтверждать!?
Слова "отвечаю", "век воли не видать" за доказательства не считаются?