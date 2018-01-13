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Шымкент
Обвинивший главврача в коррупции водитель "скорой" получил 8 лет с конфискацией
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Гость 13 Января 2018 в 10:42:21
Экс-водитель «скорой помощи» из Шымкента, обещавший разоблачить свое руководство в коррупции, получил срок за взятки и мошенничество, передает NUR.KZ.



Алишер Турсынов. Кадр из видео

Алишер Тусункулов, бывший водитель «скорой помощи», прославившийся своим видеообращением к КНБ, осужден на 8 лет лишения свободы в учреждениях средней безопасности (общий режим) с конфискацией имущества.

Енбекшинский районный суд признал его виновным в мошенничестве и в соучастии в даче взятки. Также по гражданскому иску - 13 потерпевших, которые пытались за деньги трудоустроиться в учреждениях здравоохранения.

Турсункулов должен будет возместить им причиненный материальный ущерб в совокупности более 10 миллионов тенге.

В апреле прошлого года в сети появился видеоролик, на котором Алишер Турсункулов, водитель Шымкентской станции «скорой помощи» обвинял руководство в систематических поборах, признавался, что вынужден был участвовать в этом, и просил помощи у комитета нацбезопасности, взамен обещая помочь в разоблачении коррупционных действий своего руководства.

Вместо этого он сам попал на скамью подсудимых и получил срок. Приговор пока не вступил в законную силу.

https://www.nur.kz/1711840-obvinivsij-glavvraca-v-korrupcii-voditel-skoroj-polucil-srok-v-uko.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 13.01.2018 в 12:01:04   # 654852

Руководство пошло на повышение ? .
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  alpha_portal 13.01.2018 в 12:24:05   # 654854
Коррупционная программа в действии
Все повязаны друг с другом. Начнешь шевелить этот осиник - сожрут и не подавятся
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  jumanjiqz 13.01.2018 в 13:16:27   # 654858
Что же он без козыря в рукаве полез в это, не ужели не понимал что свои публичные обвинения надо хоть какими то фактами подтверждать!?
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  Стрельцов 13.01.2018 в 14:16:11   # 654872
решил ежа голой жопой раздавить...
вот результат ежики щас наизнанку вывернут чтоб другим неповадно было
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  Bako 13.01.2018 в 14:17:20   # 654873
Цитата: jumanjiqz от 13.01.2018 13:16:27
Что же он без козыря в рукаве полез в это, не ужели не понимал что свои публичные обвинения надо хоть какими то фактами подтверждать!?

Слова "отвечаю", "век воли не видать" за доказательства не считаются?
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