Прощён родственниками, но не судом

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Гость 13 Января 2018 в 14:42:08
23 июля прошлого года советник акима Сейит ЕРТАЙ и Камытбек АЙТУРЕЕВ выдвинулись из Туркестана в Шымкент, совершив паломничество. Водитель Бейбит ОМИРБАЕВ разогнался по трассе, не заметив припаркованный грузовик с арбузами. От мощного удара смерть двух пассажиров Toyota Prado наступила моментально. Водитель самосвала отделался испугом, а виновника аварии госпитализировали с различными травмами. Впоследствии уголовное дело затянулось, а в соцсетях пошли слухи о том, что Омирбаев находится в розыске.
- На суд он не являлся по состоянию здоровья, - заверил судья-координатор суда ЮКО Беркут БАЙДУЛЛАЕВ, - постоянно падал в обморок. Был привод, а в розыск на него никто не подавал. Омирбаева судили в Туркестанском районном суде по статье “нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами”.
В областном суде пояснили, что родственники высокопоставленных чиновников водителя простили и просили смягчить ему приговор. В итоге Бейбиту Омирбаеву назначили 5 лет условно с лишением водительских прав на 7 лет.
Алия СУЛТАНОВА, фото предоставлено пресс-службой ДВД, Шымкент
http://www.time.kz/
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