Роскошный торт за 179 тыс долларов на свадьбе в Шымкенте шокировал Казнет

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danilov 13 Января 2018 в 23:00:36
Комментарии, по рейтингу, по дате
Для миллиардера разве это проблема ?
Цитата: Absolute от 13.01.2018 23:21:09
Племянница 01, вышла замуж за сына Сейтжанова. В Rixos Khadisha, было очень много высокопоставленных гостей.
Для миллиардера разве это проблема ?
Племянница 01, вышла замуж за сына Сейтжанова. В Rixos Khadisha, было очень много высокопоставленных гостей.
Для миллиардера разве это проблема ?
А братишку отца невесты прочили раньше в преемники.