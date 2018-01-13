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Шымкент
Роскошный торт за 179 тыс долларов на свадьбе в Шымкенте шокировал Казнет
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danilov 13 Января 2018 в 23:00:36
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  Absolute 13.01.2018 в 23:21:09   # 654960
Племянница 01, вышла замуж за сына Сейтжанова. В Rixos Khadisha, было очень много высокопоставленных гостей.

Для миллиардера разве это проблема ?
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  Marvel 13.01.2018 в 23:32:18   # 654961
Цитата: Absolute от 13.01.2018 23:21:09
Племянница 01, вышла замуж за сына Сейтжанова. В Rixos Khadisha, было очень много высокопоставленных гостей.

Для миллиардера разве это проблема ?


А братишку отца невесты прочили раньше в преемники.
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  Nekrun 14.01.2018 в 01:14:08   # 654969
Скромности не занимать
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  einer 14.01.2018 в 02:25:30   # 654971
С чего столько внимания к этому? Это ведь даже не фуа-гра
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  jumanjiqz 14.01.2018 в 02:30:39   # 654972
Торт збс!
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