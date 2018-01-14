На юге Казахстана построят солнечную электростанцию

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едридмадрид 14 Января 2018 в 20:39:11
Новая СЭС «Задария» добавит 14 мегаватт мощности по выработке солнечной энергии в энергобаланс Казахстана, в результате чего общая установленная мощность действующих и планируемых к вводу генераторов возобновляемой энергетики достигнет 365 мегаватт.
На строительство СЭС близ Шымкента в Южно-Казахстанской области ЕБРР предоставит кредит в местной валюте, тенге, в размере до $8,8 млн. Льготное финансирование в размере $3,9 млн также выделит Фонд чистых технологий. Строить станцию будет проектная компания ТОО Kaz Green Tek Solar, мажоритарным акционером которой является Urbasolar SAS.
Кредитные соглашения и соглашение с правительством о поддержке проекта были подписаны 13 января в Абу-Даби, в ходе 8-ой сессии ассамблеи IRENA.
- Мы подписали с министром энергетики Канатом Бозумбаевым соглашение о поддержке данного проекта всего спустя полгода после подписания соглашения по предыдущему проекту на открытии EXPO 2017 в Астане, что свидетельствует о стремлении страны активно развивать сферу возобновляемой энергетики, - отметила Нандита Паршад, управляющий директор по энергетике и природным ресурсам ЕБРР.
Французская Urbasolar SAS занимается разработкой, строительством и эксплуатацией масштабных солнечных электростанций. Компания присутствует в Казахстане с 2012, с момента реализации проекта в Астане по установке солнечных батарей на крышах зданий.
- Мы работаем над подготовкой данного проекта уже четыре года, - сообщил Арно Мин, президент компании Urbasolar SAS. Он также добавил, что технология фотовольтаики будет играть очень важную роль в производстве электричества в Казахстане и Центральной Азии.
На сегодняшний день все проекты в области возобновляемой энергетики в Казахстане, имеющие структуру проектного финансирования, были профинансированы ЕБРР.
Банк инвестировал более $8,7 млрд в экономику Казахстана.
https://forbes.kz/process/ebrr_vyidelil_kazahstanu_kredit_na_ stroitelstvo_solnechnoy_elektrostan tsii_v_yuko