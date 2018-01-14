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Шымкент
Что известно о семье, свадебный торт которой стал звездой Интернета
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едридмадрид 14 Января 2018 в 20:54:46
Свадьбу сыграли дочь влиятельного бизнесмена Кайрата Сатыбалды - Аружан и внук шымкентского олигарха Серикжана Сейтжанова - Амиржан, - передает Today.kz со ссылкой на информированные источники.

Накануне фотография свадебного торта в Шымкенте, которую выложил на своей странице в Instagram чемпион России по кондитерскому искусству Ренат Агзамов, облетела весь Интернет. Людей поразили размеры торта и великолепие самой свадьбы. Казахстанцы заинтересовались, кто же так пышно отметил торжество? Еще и музыкальный продюсер Жан Муканов, который был в числе гостей, интригующе сообщил, что это не просто семья, а династия, которую он знает давно.



Отец невесты Кайрат Сатыбалды родился в 1970 в Алматы. В 1990 году получил диплом по специальности "инженер-механик" в Алматинском высшем общевойсковом командном училище имени И.С. Конева.

После этого он нес службу в одной из частей Туркестанского военного округа. Там он командовал сначала взводом, после - ротой. В 1992 поступил на службу в органы национальный безопасности, где занял должность заместителя начальника управления по борьбе с коррупцией высших должностных лиц. В это же время он окончил высшие курсы комитета. В КНБ Сатыбалды проработал шесть лет. За это время он получал еще одно образование в Государственном университете имени Абая по специальности «юрист-правовед».

В середине 1998 Кайрата Сатыбалды назначили заместителем акима Астаны. В последующие годы он занимал должности вице-президента компании «Казахойл», директора департамента кадров КНБ, вице-президента компании «Казахстан Темир жолы», председателя совета директоров акционерного общества «Дуние корпорациясы».
С мая 2010— секретарь партии «Нур Отан».

По информации за 2015, Кайрат Сатыбалды владеет долями в АО Kaspi Bank, АО «Казахтелеком», является участником капитала ТОО «Амир LTD», ТОО «Дүние-Агро», ТОО «Корпорация "Дүние», ТОО «Дуние-Кузет» и ТОО «Алатау Капитал Инвест».

Дед жениха Серикжан Сейтжанов родом из села Шилик Отрарского района Южно-Казахстанской области. В 1971 по специальности «инженер-строитель (технолог)» окончил Казахский химико-технологический институт. Женат, имеет дочь и двоих сыновей. В начале трудовой деятельности работал мастером на комбинате материалов треста «Шымкентпромстрой». Занимал должности начальника цеха, главного инженера, директора комбината. На последней проработал 16 лет. В этот период времени защитил кандидатскую и докторскую степени, создал технологию цементозаменяющей смеси, которая выручила комбинат в период тотального дефицита.



В 1994 он стал депутатом Южно-Казахстанского маслихата. В начале 2000-х занял пост президента нефтяной компании ТОО "САУТС-ОЙЛ". В 2008 Сейтжанов построил инновационный цементный завод. В этом же году Президент РК Нурсултан Назарбаев вручил ему золотую статуэтку «Парыз» за победу в номинации «Лучший социальный проект года» в сфере социальной ответственности бизнеса.

http://today.kz/news/zhizn/2018-01-14/758021-chto-izvestno-o-seme-svadebnyij-tort-kotoroj-stal-zvezdoj-interneta/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  андремас 14.01.2018 в 22:43:18   # 655069
Весь интернет облетела...
Да канеш...и тут понт дешевый

Туземцы бусами потрясли, не более.
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  НурболаТТ 14.01.2018 в 23:03:54   # 655080
Эх Сейтжанов, Сейтжанов... Какая польза была от тебя, когда ты был депутатом? За что тебя может уважать народ? За понты корявые? работники твоих фирм ждут постоянно зарплату, не могут вовремя получить согласно ТК РК... Кредиторы твоих фирм постоянно судятся с твоими фирмами "Мунай курылыс сервис", ТОО "Смартойл" и др., не могут получить свои деньги. Сколько людей ты обманул?? И ты думаешь, что твой внук будет счастливо жить? А придет второй президент, тоже будешь свататься к его родственникам???
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  НурболаТТ 14.01.2018 в 23:06:01   # 655083
Все, кому должен Сейтжанов или его фирмы многочисленные, кому не выплачивают зарплаты, объединяйтесь. Подавайте на него в суды и на его фирмы, взыскивайте зарлаты свои в принудительном порядке.
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  НурболаТТ 14.01.2018 в 23:10:47   # 655086
Каждый олигарх, аким, прокурор, судья должен понять, что он живёт и зависит от народа, а не от президента. Президента мы выбираем. Первого, второго, третьего... И если у нас аким областной миллионы выделяет на пиар и на позитивные статьи в СМИ, при этом ничего не делая толком, и занимаясь только госзакупками, он должен понять, что все эти статьи ему не помогут, если он тупой и бездельник. И если мы захотим, то и президенты будут считаться с нами. Он тоже наш слуга и от нас зависит
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  НурболаТТ 14.01.2018 в 23:13:56   # 655087
Ни фига себе, до какой степени я свое сознание модернизировал)) И всем желаю... Чтобы как на розыгрыш на Фиркан люди шли, также вместе выходили и на флешмобы против коррупции, против протирающих штаны депутатов, против бездействующих прокуроров и т.д. Нужна просто активная гражданская позиция
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  НурболаТТ 14.01.2018 в 23:15:28   # 655088
И всё таки интересно, как Сейтжанов себе такое состояние сколотил? Неужели честным путем, без откатов и без подкупа чиновников? Не верится что-то.
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  Saturn 14.01.2018 в 23:20:35   # 655089
Владелец риксос хадича, сеть азс сатты жол... теперь и они неприкосаемые... до поры до времени, а пока пусть погуляют
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  walker 14.01.2018 в 23:29:49   # 655094
Quote:
Нужна просто активная гражданская позиция

Совершенно согласен. Однако как раз с этой активной гражданской позицией у нас швах))) Ну, не полный конечно (тут товарищи Ким Чен Ын и Роберт Мугабе многозначительно переглянулись)
Почему-то сразу вспоминается "Сеятель" Пушкина.
И еще растиражированная в соцсетях (но при этом не теряющая истинности) цитата "Вчера я был умным, хотел изменить мир. Сегодня я мудрый, и поэтому меняю себя."
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  старик 14.01.2018 в 23:44:34   # 655103
Quote:
Президента мы выбираем. Первого, второго, третьего...
Эко Вас занесло НурболаТТ!
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  lado 15.01.2018 в 00:04:47   # 655122
Цитата: НурболаТТ от 14.01.2018 23:13:56
Нужна просто активная гражданская позиция

За эту позицию расстреляют как в Жанаозене и все.
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  Сладкая Вата 15.01.2018 в 00:18:52   # 655130
Цитата: Saturn от 14.01.2018 23:20:35
Владелец риксос хадича, сеть азс сатты жол... теперь и они неприкосаемые... до поры до времени, а пока пусть погуляют


наивная простота удивляет
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  Dragon 15.01.2018 в 01:00:42   # 655140
Цитата: lado от 15.01.2018 00:04:47
Цитата: НурболаТТ от 14.01.2018 23:13:56
Нужна просто активная гражданская позиция


За эту позицию расстреляют как в Жанаозене и все.

Второго Жанаозена не будет. Не те времена, да и правитель уже старый, уже под 80.
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  Ал 15.01.2018 в 01:07:31   # 655143
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