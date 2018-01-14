Что известно о семье, свадебный торт которой стал звездой Интернета

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едридмадрид 14 Января 2018 в 20:54:46
Накануне фотография свадебного торта в Шымкенте, которую выложил на своей странице в Instagram чемпион России по кондитерскому искусству Ренат Агзамов, облетела весь Интернет. Людей поразили размеры торта и великолепие самой свадьбы. Казахстанцы заинтересовались, кто же так пышно отметил торжество? Еще и музыкальный продюсер Жан Муканов, который был в числе гостей, интригующе сообщил, что это не просто семья, а династия, которую он знает давно.
Отец невесты Кайрат Сатыбалды родился в 1970 в Алматы. В 1990 году получил диплом по специальности "инженер-механик" в Алматинском высшем общевойсковом командном училище имени И.С. Конева.
После этого он нес службу в одной из частей Туркестанского военного округа. Там он командовал сначала взводом, после - ротой. В 1992 поступил на службу в органы национальный безопасности, где занял должность заместителя начальника управления по борьбе с коррупцией высших должностных лиц. В это же время он окончил высшие курсы комитета. В КНБ Сатыбалды проработал шесть лет. За это время он получал еще одно образование в Государственном университете имени Абая по специальности «юрист-правовед».
В середине 1998 Кайрата Сатыбалды назначили заместителем акима Астаны. В последующие годы он занимал должности вице-президента компании «Казахойл», директора департамента кадров КНБ, вице-президента компании «Казахстан Темир жолы», председателя совета директоров акционерного общества «Дуние корпорациясы».
С мая 2010— секретарь партии «Нур Отан».
По информации за 2015, Кайрат Сатыбалды владеет долями в АО Kaspi Bank, АО «Казахтелеком», является участником капитала ТОО «Амир LTD», ТОО «Дүние-Агро», ТОО «Корпорация "Дүние», ТОО «Дуние-Кузет» и ТОО «Алатау Капитал Инвест».
Дед жениха Серикжан Сейтжанов родом из села Шилик Отрарского района Южно-Казахстанской области. В 1971 по специальности «инженер-строитель (технолог)» окончил Казахский химико-технологический институт. Женат, имеет дочь и двоих сыновей. В начале трудовой деятельности работал мастером на комбинате материалов треста «Шымкентпромстрой». Занимал должности начальника цеха, главного инженера, директора комбината. На последней проработал 16 лет. В этот период времени защитил кандидатскую и докторскую степени, создал технологию цементозаменяющей смеси, которая выручила комбинат в период тотального дефицита.
В 1994 он стал депутатом Южно-Казахстанского маслихата. В начале 2000-х занял пост президента нефтяной компании ТОО "САУТС-ОЙЛ". В 2008 Сейтжанов построил инновационный цементный завод. В этом же году Президент РК Нурсултан Назарбаев вручил ему золотую статуэтку «Парыз» за победу в номинации «Лучший социальный проект года» в сфере социальной ответственности бизнеса.
http://today.kz/news/zhizn/2018-01-14/758021-chto-izvestno-o-seme-svadebnyij-tort-kotoroj-stal-zvezdoj-interneta/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Да канеш...и тут понт дешевый
Туземцы бусами потрясли, не более.
Нужна просто активная гражданская позиция
Совершенно согласен. Однако как раз с этой активной гражданской позицией у нас швах))) Ну, не полный конечно (тут товарищи Ким Чен Ын и Роберт Мугабе многозначительно переглянулись)
Почему-то сразу вспоминается "Сеятель" Пушкина.
И еще растиражированная в соцсетях (но при этом не теряющая истинности) цитата "Вчера я был умным, хотел изменить мир. Сегодня я мудрый, и поэтому меняю себя."
Президента мы выбираем. Первого, второго, третьего...Эко Вас занесло НурболаТТ!
Цитата: НурболаТТ от 14.01.2018 23:13:56
Нужна просто активная гражданская позиция
Нужна просто активная гражданская позиция
За эту позицию расстреляют как в Жанаозене и все.
Сладкая Вата 15.01.2018 в 00:18:52 # 655130
Цитата: Saturn от 14.01.2018 23:20:35
Владелец риксос хадича, сеть азс сатты жол... теперь и они неприкосаемые... до поры до времени, а пока пусть погуляют
Владелец риксос хадича, сеть азс сатты жол... теперь и они неприкосаемые... до поры до времени, а пока пусть погуляют
наивная простота удивляет
Цитата: lado от 15.01.2018 00:04:47
За эту позицию расстреляют как в Жанаозене и все.
Цитата: НурболаТТ от 14.01.2018 23:13:56
Нужна просто активная гражданская позиция
Нужна просто активная гражданская позиция
За эту позицию расстреляют как в Жанаозене и все.
Второго Жанаозена не будет. Не те времена, да и правитель уже старый, уже под 80.