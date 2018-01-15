В Шымкенте грабитель искал своих жертв по объявлениям в интернете

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danilov 15 Января 2018 в 15:13:26
В дежурную часть Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента с заявлением обратился 37-летний горожанин о том, что на одной из городских улиц неизвестный мужчина ограбил его несовершеннолетнего сына, забрав у него сотовый телефон, сообщили в Управлении государственного языка и информации ДВД ЮКО.
«Как выяснили полицейские, 25-летний грабитель находил своих жертв через интернет среди желающих продать сотовый телефон. Затем при встрече, под предлогом посмотреть товар, грабитель завладевал мобильниками потерпевших и скрывался в неизвестном направлении. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил около 800 тыс тенге», ― отмечено в сообщении.
В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье «грабеж». Вещественные доказательства изъяты Подозреваемый арестован. Ведется следствие.
https://otyrar.kz/2018/01/v-shymkente-grabitel-iskal-svoix-zhertv-po-obyavleniyam-v-internete/