В Шымкенте мошенник в считанные минуты выиграл в «шарик-марик» 200 тысяч тенге

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danilov 15 Января 2018 в 17:39:33
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В дежурную часть Абайского ОП УВД г. Шымкент обратился местный житель, 1967 года рождения с заявлением о том, что на одном из скотных рынков, неизвестный мужчина путем мошенничества завладел его деньгами в сумме 140 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество».
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В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Абайского ОП УВД г. Шымкента задержали подозреваемого, 1992 года рождения, жителя Сайрамского района.
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Как выяснили полицейские, 25-летний аферист завлекал посетителей рынка игрой в лотерею, предлагая им угадать, где находится «шарик», тем самым путем мошенничества завладевал их деньгами. Следствием установлена причастность задержанного к двум фактам мошенничества. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила более 200 тысяч тенге.
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В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье «мошенничество», сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.
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Южно-Казахстанские полицейские рекомендуют гражданам проявлять бдительность и осторожность при общении с незнакомыми лицами, чтобы не стать жертвой мошенников. Не стоит быть излишне доверчивыми к незнакомым и поддаваться на уловки мошенников.
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Комментарии, по рейтингу, по дате
NightWalkeRs 15.01.2018 в 18:07:01 # 655296
едридмадрид 15.01.2018 в 18:11:51 # 655299
велик сломался, я с вами остался,
подходи мой народ как на свой огород,
шарик найдёшь - в ресторан пойдёшь,
всех играть не заставляю,
пистолет, пулемёт не приставляю,
кручу верчу запутать хочу, за хорошее зрение тысчя тенге премия, мужчина без денег - мужчина бездельник"
ну прям вернулся в 80ые-90ые годы , эх было время и мне от доли общака от выиграша( проигрыша) от "лохов" в мои юные годы оставалось ( в масссовке),
а почему один задержанный , в шарик-марик играют группой
Sr. Leonsio 15.01.2018 в 19:57:47 # 655330
Цитата: Sr. Leonsio от 15.01.2018 19:57:47
Все по честному, без обмана у волшебника Сулеймана!Выбираешь стакан под которым шарик, держишь и просишь открыть каталу два остальных стакана. Вуаля!
Все по честному, без обмана у волшебника Сулеймана!Выбираешь стакан под которым шарик, держишь и просишь открыть каталу два остальных стакана. Вуаля!
Какое ещё "вуаля"? Шарик у него в руке постоянно.
Цитата: Sr. Leonsio от 15.01.2018 19:57:47Можно и так. Только врятли после этого удастся унести ноги без вреда для здоровья.
Все по честному, без обмана у волшебника Сулеймана!Выбираешь стакан под которым шарик, держишь и просишь открыть каталу два остальных стакана. Вуаля!
Все по честному, без обмана у волшебника Сулеймана!Выбираешь стакан под которым шарик, держишь и просишь открыть каталу два остальных стакана. Вуаля!