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Шымкент
В Шымкенте мошенник в считанные минуты выиграл в «шарик-марик» 200 тысяч тенге
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danilov 15 Января 2018 в 17:39:33
В Шымкенте мошенник в считанные минуты выиграл в «шарик-марик» 200 тысяч тенге. Несмотря на то, что в этой игре не бывает победителей и выигравших, люди все равно пытаются разбогатеть.

В дежурную часть Абайского ОП УВД г. Шымкент обратился местный житель, 1967 года рождения с заявлением о том, что на одном из скотных рынков, неизвестный мужчина путем мошенничества завладел его деньгами в сумме 140 тысяч тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Абайского ОП УВД г. Шымкента задержали подозреваемого, 1992 года рождения, жителя Сайрамского района.

Как выяснили полицейские, 25-летний аферист завлекал посетителей рынка игрой в лотерею, предлагая им угадать, где находится «шарик», тем самым путем мошенничества завладевал их деньгами. Следствием установлена причастность задержанного к двум фактам мошенничества. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила более 200 тысяч тенге.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по статье «мошенничество», сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

Южно-Казахстанские полицейские рекомендуют гражданам проявлять бдительность и осторожность при общении с незнакомыми лицами, чтобы не стать жертвой мошенников. Не стоит быть излишне доверчивыми к незнакомым и поддаваться на уловки мошенников.

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  NightWalkeRs 15.01.2018 в 18:07:01   # 655296
Как говорил мой батя, Человек подсознательно хочет, чтобы его наебали!!!
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  едридмадрид 15.01.2018 в 18:11:51   # 655299
"Я приехал из Америки, на зелёном велике,
велик сломался, я с вами остался,
подходи мой народ как на свой огород,
шарик найдёшь - в ресторан пойдёшь,
всех играть не заставляю,
пистолет, пулемёт не приставляю,
кручу верчу запутать хочу, за хорошее зрение тысчя тенге премия, мужчина без денег - мужчина бездельник"

ну прям вернулся в 80ые-90ые годы , эх было время и мне от доли общака от выиграша( проигрыша) от "лохов" в мои юные годы оставалось ( в масссовке),

а почему один задержанный , в шарик-марик играют группой
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  старик 15.01.2018 в 18:18:17   # 655303
Этих мошенников надо награждать, за то, что дураков наказывают, таким образом хоть нескольких человек вылечат от дурости.
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  Sr. Leonsio 15.01.2018 в 19:57:47   # 655330
Все по честному, без обмана у волшебника Сулеймана!Выбираешь стакан под которым шарик, держишь и просишь открыть каталу два остальных стакана. Вуаля!
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  Sandy 15.01.2018 в 20:44:38   # 655336
Я в Алмате возле барахолки остановился покурить. Рядом стоял очередной "шарик-марик". Играли люди с красными глазами пытаясь то выиграть, то вернуть свои проигранные. Я просто улыбаясь проводил минуту за минутой. Вдруг он резко обращается ко мне: "где шарик?". Слева. Угадал, на тебе 1000тг. Вежливо отказываюсь. Игра, ещё одна. Где? Опять спросил он меня. Слева. На тебе 5000тг. Опять отказался. Он на меня грозно посмотрел и сказал не смотреть, раз не втягиваюсь. Мне дяде так палец сломали эти люди 20 лет назад. ~нафигнадо~!!!
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  Мура45 15.01.2018 в 20:47:23   # 655337
Цитата: Sr. Leonsio от 15.01.2018 19:57:47
Все по честному, без обмана у волшебника Сулеймана!Выбираешь стакан под которым шарик, держишь и просишь открыть каталу два остальных стакана. Вуаля!

Какое ещё "вуаля"? Шарик у него в руке постоянно.
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  Manitu 15.01.2018 в 23:40:26   # 655359
Неуж-то на это ещё кто-то ведётся? Я думал они уже вымерли. А вообще красавчики. Без лоха и жизнь плоха.
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  Manitu 15.01.2018 в 23:41:39   # 655360
Цитата: Sr. Leonsio от 15.01.2018 19:57:47
Все по честному, без обмана у волшебника Сулеймана!Выбираешь стакан под которым шарик, держишь и просишь открыть каталу два остальных стакана. Вуаля!
Можно и так. Только врятли после этого удастся унести ноги без вреда для здоровья.
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