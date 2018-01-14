Думали, взяточник, оказалось - мошенник

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danilov 16 Января 2018 в 13:39:31
В понедельник, 15 января, в Шымкенте вынесли приговор бывшему председателю суда города Туркестан Омару СЕРИКБАЕВУ. 57-летний судья в одночасье погубил свою карьеру и лишился свободы, получив взятку за облегчение уголовного наказания чиновнику-коррупционеру.
Все произошло в 2017 году в городе Туркестан. В городской суд попало уголовное дело некоего госслужащего ЖУМАБЕКОВА, обвиняемого в получении взятки. Ему грозил приличный штраф в несколько миллионов тенге. Естественно, близкие и друзья Жумабекова были заинтересованы в том, чтобы облегчить ему участь.
И в это время у судьи Омара Серикбаева возник преступный умысел, говорится в обвинительном акте. Несмотря на то, что дело рассматривал совсем другой судья, Серикбаев, будучи председателем туркестанского суда, решил заработать на этом уголовном деле. За снижение суммы штрафа чиновнику-коррупционеру он потребовал у его представителя три миллиона тенге.
Устная сделка состоялась в июле прошлого года. Однако потом произошла некоторая накладка с выплатой взятки судье. В итоге первый транш Омар Серикбай получил 3 октября 2017 года в размере одного миллиона тенге. Остальную часть мзды председатель городского суда намеревался получить через неделю и никакого подвоха от взяткодателя не ожидал.
Однако тот, оказывается, обратился в Национальное бюро по противодействию коррупции. При получении оставшихся двух миллионов тенге на руках судьи Серикбая защелкнули наручники.
В ходе досудебного расследования выяснилось, что Омар Серикбай не взяточник, а мошенник. Следователь решил, что председатель суда никак не мог повлиять на исход уголовного дела по чиновнику-коррупционеру. Ведь его рассматривал другой судья.
В итоге дело Серикбая переквалифицировали из статьи "Получение взятки" в "Мошенничество". Согласно ей, получается, что Серикбай обманул людей, пообещав им облегчение наказания, и присвоил их деньги.
Пойманный с поличным служитель Фемиды отрицать свою вину не стал, а сразу согласился на процессуальное соглашение с прокурором. Поэтому первое слушание стало и последним. Сразу после обвинительного акта прокурор озвучил меру наказания, которую попросил для подсудимого. А попросил он для Омара Серикбая 3,5 года лишения свободы с пожизненным лишением права работать судьей. К слову, это минимальный срок за мошенничество.
В качестве смягчающих обстоятельств были названы наличие пятерых детей, один из которых несовершеннолетний, состояние здоровья. А также полное признание вины и раскаяние.
Сам подсудимый попросил судью еще больше сократить тюремный срок, приняв во внимание его "преклонный возраст, достойную работу и блестящую карьеру".
Про уголовное дело в отношении себя Омар Серикбай сказал коротко: "Бес попутал".
В итоге экс-главу туркестанского суда приговорили к 3,5 годам заключения в колонии средней безопасности. А также суд конфисковал имущество бывшего слуги Фемиды, добытое преступным путем.
Как суд ЮКО пытался скрыть факт задержания Омара Серикбая
К слову, Ratel.kz был первым и единственным СМИ, сообщившим о задержании председателя Туркестанского суда в октябре 2017 года. Однако официального подтверждения от областного суда ЮКО нам так и не удалось получить. На письменный запрос они не ответили. А судья-координатор Буркит БАЙДУЛЛАЕВ, в обязанности которого входит связь со СМИ, и вовсе отказался разговаривать с журналистом.
О задержании Омара Серикбая официально объявили в конце декабря прошлого года, когда уголовное дело уже поступило в суд.
http://ratel.kz/raw/dumali_vzjatochnik_okazalos_moshennik
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