В Толебийском районе двое молодых парней отравились угарным газом

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danilov 18 Января 2018 в 12:03:23
16 января хозяин дома, который в тот момент сам находился дома, позвонил своим наемным рабочим, которые проводили в доме ремонтные работы, но они не отвечали.
17 января он позвонил своему охраннику, чтобы он проверил дом. Войдя в дом охранник обнаружил тела двух мужчин – жителя Шымкента 1996 г.р. и жителя Ордабасинского района 1993 г.р. Охранник позвонил в полицию и владельцу дома, чтобы сообщить о случившемся.
Сейчас к владельцу дома есть вопросы не только от родственников погибших рабочих и газоснабжающей организации, но и у правоохранительных органов. За действия, которые привели к гибели людей ему предстоит отвечать перед законом.
Как отмечает газоснабжающая организация , жилой дом, в котором были обнаружены тела, газифицирован самовллльно. У владельца нет никакой исполнительно-технической документации и лицевого счета. В доме было обнаружено 8 точек: 2 на два заводских котла отопления (уже подключенных), 1 на самодельную горелку для приготовления пищи. К остальным пяти приборы не подключены.
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Rinat1983122 18.01.2018 в 12:27:24 # 655750
Цитата: Rinat1983122 от 18.01.2018 12:27:24
Не понял, вроде выход после счетчика не запитан, как он газ домой протянул???
Не понял, вроде выход после счетчика не запитан, как он газ домой протянул???
На предпоследней фотке повнимательней, некрашеная труба от счетчика справа и вверх. Запитан был.
На последней фотке - это его уже отрезали после происшествия.
Если же выполняла монтаж официально организация с документами и разрешениями, то по окончании работ подписывался акт. В акте должно быть указано что выполнено, в каком объеме и количестве. На основании этих документов хозяин может предъявить все претензии к фирме. А грамотное следствие уже по данным из фактур, накладных, актов и опроса свидетелей может определить как было на самом деле.
P.S. Но думаю, что монтировали шабашники. Потому что официальные фирмы, как правило, грамотных монтажников в штат берут и таких косяков не допускают. Чревато.
Цитата: titus от 18.01.2018 13:42:16
О чем Вы говорите? Какой акт? Какая юридическая ответственность? Устная сделка по ГК РК считается полноценной сделкой, а то что исполнители мне не выдали Акт это не мои проблемы, работу выполнял ни я, отвечать за нее не обязан.
О чем Вы говорите? Какой акт? Какая юридическая ответственность? Устная сделка по ГК РК считается полноценной сделкой, а то что исполнители мне не выдали Акт это не мои проблемы, работу выполнял ни я, отвечать за нее не обязан.
Работы по газификации и монтажу газового оборудования регламентируются правилами и техусловиями. Данные виды работ могут осуществлять организации, имеющие лицензии и разрешения. При этих работах является обязательным составление всех необходимых документов. Копать и выкладывать сюда конкретные документы, где об этом говориться, нет желания тратить на это время. Но они есть, поверьте. Для ознакомления с ними вы можете обратиться в одну из подобных организаций. За компетентность монтажников несет ответственность организация в лице руководства и ответственных лиц за обучение, инструктаж и контроль. Так что на данный вид деятельности устная сделка не распространяется. Не тот формат.
По поводу юридической ответственности. Владелец по закону несет ответственность за свое имущество, если это имущество каким-либо либо образом нанесло ущерб или вред здоровью третьих лиц. Так как владелец обязан следить за состоянием и работоспособностью этого имущества.
Как пример, вас затопили соседи сверху из-за того, что у них прогнила труба водопроводная или системы отопления, либо сорвало кран. По закону они будут нести перед вами материальную ответственность за нанесенный ущерб, потому что не уследили за техническим состоянием и исправностью своего имущества.
Quote:
По закону они будут нести перед вами материальную ответственность за нанесенный ущерб, потому что не уследили за техническим состоянием и исправностью своего имущества.
А если там жили квартиранты? ОНИ???? или Все таки квартиранты?
MишаМашкевич 18.01.2018 в 15:30:54 # 655808
Почему каминные обогреватели завозят в рк? Хотя по все возможным принципам физики,это бомба замедленного действия. Кто им даёт разрешение на ввоз и продажу?
Далее насчёт установки. Вот открой олх,все что связано с установкой котла. Там нету никакой организации. Все частники. Я сама когда меняла трубу дымаходную,мальчики приходили,схему рисовали. На мои вопросы о направлении ветра, о дополнительных окнах (в таких помещениях для меня лучше шоб была маленькая но окошка,в случае чего) тупо смотрели на меня. Хотя я нефига не строитель,не газовщик,не установщик котла.
Вообщем в таких вопросах конечно хорошо иметь специалиста своего дела,но это проблемно.