Требуется секретарь на ТК Отырар

У нас на юге большинство имеют зарплату в размере 1/3 части от среднемесячной зарплаты по РК. Миллионами получают топ-менеджеры банков, которые банкротят эти банки, депутаты ненасытные, которые хотят работать на этой должности пожизненно, увеличивая пенсионный возраст бедных женщин, владельцы НПП, председатели правлений и руководители всяких самруков и других госфондов, вгоняющих страну в "косяки", министры и другие высшие чиновники страны