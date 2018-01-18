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Шымкент
Требуется секретарь на ТК Отырар
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danilov 18 Января 2018 в 21:57:00


Ну вы поняли ...
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 18.01.2018 в 22:16:01   # 655929
Соски солью натирать? Прежний начальник с пивом любил.(Анекдот)
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  Marvel 18.01.2018 в 22:17:55   # 655931
50 000? Жесть.
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  Mikado 18.01.2018 в 22:21:27   # 655932
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  Казахстан 18.01.2018 в 22:27:03   # 655933
Супер минимум зарплата 50 000тг, притом что средняя зп по Казахстану 168 000тг!!!
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  Mikado 18.01.2018 в 22:31:02   # 655934
Цитата: Казахстан от 18.01.2018 22:27:03
Супер минимум зарплата 50 000тг, притом что средняя зп по Казахстану 168 000тг!!!


Сказал человек с символичным именем Казахстан.
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  НурболаТТ 18.01.2018 в 22:40:22   # 655935
У нас на юге большинство имеют зарплату в размере 1/3 части от среднемесячной зарплаты по РК. Миллионами получают топ-менеджеры банков, которые банкротят эти банки, депутаты ненасытные, которые хотят работать на этой должности пожизненно, увеличивая пенсионный возраст бедных женщин, владельцы НПП, председатели правлений и руководители всяких самруков и других госфондов, вгоняющих страну в "косяки", министры и другие высшие чиновники страны
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  MишаМашкевич 18.01.2018 в 22:55:05   # 655939
Эт нормальный зп для секретаря
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  Saturn 18.01.2018 в 23:52:48   # 655948
Как говорится: Работать в нашем банке телеканале большая честь.

При нынешней моей зп, я на 30% не дотягиваю до среднего казахстанца, надеюсь к пенсии дотяну. Хотя вряд ли, мужики у нас живут в среднем до 60 лет.
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  Geoffrey 19.01.2018 в 00:04:16   # 655949
50 000. Издевательство...
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  Directrix 19.01.2018 в 00:06:09   # 655951
Цитата: MишаМашкевич от 18.01.2018 22:55:05
Эт нормальный зп для секретаря

В маленькой конторке может быть и да, где делать ничего не надо. Но не для телеканала!!! Где этой бумажной волокиты ипать копать. Там Куликова еще будет мозг выносить на все +100500 мэлюонов. (на старость лет вообще с умом дружить перестала, раз такую з/п предлагает с нынешними ценами на жизнь)
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  Николаz 19.01.2018 в 00:27:21   # 655954
Цитата: НурболаТТ от 18.01.2018 22:40:22
У нас на юге большинство имеют зарплату в размере 1/3 части от среднемесячной зарплаты по РК. Миллионами получают топ-менеджеры банков, которые банкротят эти банки, депутаты ненасытные, которые хотят работать на этой должности пожизненно, увеличивая пенсионный возраст бедных женщин, владельцы НПП, председатели правлений и руководители всяких самруков и других госфондов, вгоняющих страну в "косяки", министры и другие высшие чиновники страны

Ну и у нас на севере в среднем тыс 30-40 в месяц у сельчан а то и 15 тыс.Так как зимой всех в отпуск отправляют.
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  divan 19.01.2018 в 02:56:06   # 655959
168000 и я согласен! ))
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