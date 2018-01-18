Требуется секретарь на ТК Отырар

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danilov 18 Января 2018 в 21:57:00
Ну вы поняли ...
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Marvel от 18.01.2018 22:17:55
50 000? Жесть.
50 000? Жесть.
Это, наверное, в день.
Цитата: Казахстан от 18.01.2018 22:27:03
Супер минимум зарплата 50 000тг, притом что средняя зп по Казахстану 168 000тг!!!
Супер минимум зарплата 50 000тг, притом что средняя зп по Казахстану 168 000тг!!!
Сказал человек с символичным именем Казахстан.
MишаМашкевич 18.01.2018 в 22:55:05 # 655939
При нынешней моей зп, я на 30% не дотягиваю до среднего казахстанца, надеюсь к пенсии дотяну. Хотя вряд ли, мужики у нас живут в среднем до 60 лет.
Цитата: MишаМашкевич от 18.01.2018 22:55:05
Эт нормальный зп для секретаря
Эт нормальный зп для секретаря
В маленькой конторке может быть и да, где делать ничего не надо. Но не для телеканала!!! Где этой бумажной волокиты ипать копать. Там Куликова еще будет мозг выносить на все +100500 мэлюонов. (на старость лет вообще с умом дружить перестала, раз такую з/п предлагает с нынешними ценами на жизнь)
Цитата: НурболаТТ от 18.01.2018 22:40:22
У нас на юге большинство имеют зарплату в размере 1/3 части от среднемесячной зарплаты по РК. Миллионами получают топ-менеджеры банков, которые банкротят эти банки, депутаты ненасытные, которые хотят работать на этой должности пожизненно, увеличивая пенсионный возраст бедных женщин, владельцы НПП, председатели правлений и руководители всяких самруков и других госфондов, вгоняющих страну в "косяки", министры и другие высшие чиновники страны
У нас на юге большинство имеют зарплату в размере 1/3 части от среднемесячной зарплаты по РК. Миллионами получают топ-менеджеры банков, которые банкротят эти банки, депутаты ненасытные, которые хотят работать на этой должности пожизненно, увеличивая пенсионный возраст бедных женщин, владельцы НПП, председатели правлений и руководители всяких самруков и других госфондов, вгоняющих страну в "косяки", министры и другие высшие чиновники страны
Ну и у нас на севере в среднем тыс 30-40 в месяц у сельчан а то и 15 тыс.Так как зимой всех в отпуск отправляют.