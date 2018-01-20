Один из выживших водителей Setra незадолго до трагедии отправил родным видеосообщение

В посёлке Казыгурт Южно-Казахстанской области проживает мама Максата Пернебекова – одного из водителей злополучного автобуса Setra. По словам женщины, всего за несколько часов до страшной трагедии сын отправил ей видеосообщение. Максат уже был в пути и рассказал в своём послании родным, как проходит дорога.
Как автобус 2,5 года не проходил ТО? При этом он был междугородним? Это говорит о том, что сотрудники ДПС взятки регулярно брали. За, что их увольнять надо. Либо если не брали, то плохо выполняли свою работу, за что так же увольнять надо.
У владельца не было лицензии на перевозку людей. Опять вывод - ДПС "грели руки". Менять нужно все руководство связанное с авто транспортом.