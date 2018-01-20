Мужчина погиб упав с железнодорожного моста в ЮКО

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едридмадрид 20 Января 2018 в 23:58:41
По данным местного телеканала, мужчина был найден 20 января приблизительно в 16:40.
До сих пор на месте ЧП работают полицейские, территория оцеплена, прибыл начальник РОВД Сайрамского района, криминалисты, дознаватели и следователи, передает с места событий корреспондент TVK.
Неизвестно, вытолкнули ли погибшего из проходящего поезда, столкнули с моста, либо это была трагическая случайность, пока неизвестно. Правоохранители не озвучивают версии произошедшего.
http://tvk-uko.kz/2018/01/20/v-yuko-s-zh-d-mosta-upal-i-pogib-muzhchina/
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