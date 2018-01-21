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Шымкент
Встречи городской администрации с населением проходят в Шымкенте
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едридмадрид 21 Января 2018 в 16:58:33
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте проходят встречи городской администрации с населением. Горожане приглашают чиновников увидеть проблемы в их районах собственными глазами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима города.

Так, жители улицы Изгилик в микрорайоне Самал-3 пригласили к себе акима Шымкента Нурлана Сауранбаева в надежде на улучшение инфраструктуры местности. По приезду градоначальник сообщил, что все грунтовые дороги планируется покрыть гравием в этом году. К слову, в одном только микрорайоне Самал-3 8 таких улиц.

Кроме того, совсем скоро чиновники обещают обновить здешние электросети и установить государственный трансформатор. Проектно-сметная документация уже готова.

Однако не все просьбы жителей сможет удовлетворить городская администрация. Фельдшерский пункт построить не удастся, поскольку в микрорайоне уже есть большая поликлиника, а по закону строительство фельдшерско-акушерских пунктов предусмотрено только в сельских населенных пунктах.

Отметим, что аким Шымкента дал поручение быстрее рассматривать обращения горожан и работать на результат.

http://www.inform.kz/ru/vstrechi-gorodskoy-administracii-s-naseleniem-prohodyat-v-shymkente_a3128303
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