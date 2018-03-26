Посвященный году Узбекистана в Казахстане велопробег

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danilov 26 Марта 2018 в 16:41:40
Желание принять участие в международном велопробеге изъявили граждане Казахстана и Узбекистана.
Также участие приняли жители городов Алматы, Астана, Тараз и Шымкент. Необходимо подчеркнуть, что самому старшему участнику велопробега - 60 лет, младшему - 11. Участники международного велопробега - профессиональные велосипедисты, любители велоспорта.
Для удобства участников на каждых 25 км трассы были установлены специальные палатки с едой. Преодолев расстояние 130 км, участники велопробега доехали в город вечером в 18:00. Южноказахстанцы встретили их бурными аплодисментами.
Встретив велоспортсменов, аким области Жансеит Туймебаев сказал: «Казахи и узбеки - это братские народы. Историческая связь между двумя государствами начинается со времен Шелкового пути и по сегодняшний день основывается на дружбе и согласии. Культура и традиции, религия и язык двух народов очень схожи. В годы независимости Казахстан с Узбекистаном не только сохранили эту связь, но смогли еще больше укрепить и поднять ее на новый уровень. В рамках рабочего визита Президента Узбекистана в Казахстан Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев встретился с Шавкатом Мирзиёевым. Во время встречи были обсуждены вопросы реализации межгосударственных договоренностей, достигнутых в результате государственного визита Президента Узбекистана, прошедшего в марте текущего года. В связи с тем, что 2018 год объявлен годом Узбекистана в Республике Казахстан и в целях укрепления дружеских отношений двух стран, сегодня был организован международный велопробег, который подошел к концу. Я уверен, что участвовавшие в спортивном мероприятии послужат образцом для жителей города».
Кроме того, в ходе мероприятия ряд участников были награждены дипломом.
Также в международном велопробеге приняли участие гости и вице-президент Казахстанской федерации велоспорта Райымбек Батталов.
https://www.inform.kz/ru/posvyaschennyy-godu-uzbekistana-v-kazahstane-veloprobeg-finishiroval-v-shymkente_a3198078
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