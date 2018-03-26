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Шымкент
Посвященный году Узбекистана в Казахстане велопробег
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danilov 26 Марта 2018 в 16:41:40
Вчера веломарафон по маршруту Ташкент - Шымкент стартовал в Узбекистане. Вечером участники велопробега Ташкент-Шымкент прибыли в город, преодолев дистанцию длиной 130 км. Об этом сообщает пресс-служба акима ЮКО.



Желание принять участие в международном велопробеге изъявили граждане Казахстана и Узбекистана.

Также участие приняли жители городов Алматы, Астана, Тараз и Шымкент. Необходимо подчеркнуть, что самому старшему участнику велопробега - 60 лет, младшему - 11. Участники международного велопробега - профессиональные велосипедисты, любители велоспорта.

Для удобства участников на каждых 25 км трассы были установлены специальные палатки с едой. Преодолев расстояние 130 км, участники велопробега доехали в город вечером в 18:00. Южноказахстанцы встретили их бурными аплодисментами.

Встретив велоспортсменов, аким области Жансеит Туймебаев сказал: «Казахи и узбеки - это братские народы. Историческая связь между двумя государствами начинается со времен Шелкового пути и по сегодняшний день основывается на дружбе и согласии. Культура и традиции, религия и язык двух народов очень схожи. В годы независимости Казахстан с Узбекистаном не только сохранили эту связь, но смогли еще больше укрепить и поднять ее на новый уровень. В рамках рабочего визита Президента Узбекистана в Казахстан Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев встретился с Шавкатом Мирзиёевым. Во время встречи были обсуждены вопросы реализации межгосударственных договоренностей, достигнутых в результате государственного визита Президента Узбекистана, прошедшего в марте текущего года. В связи с тем, что 2018 год объявлен годом Узбекистана в Республике Казахстан и в целях укрепления дружеских отношений двух стран, сегодня был организован международный велопробег, который подошел к концу. Я уверен, что участвовавшие в спортивном мероприятии послужат образцом для жителей города».

Кроме того, в ходе мероприятия ряд участников были награждены дипломом.

Также в международном велопробеге приняли участие гости и вице-президент Казахстанской федерации велоспорта Райымбек Батталов.

https://www.inform.kz/ru/posvyaschennyy-godu-uzbekistana-v-kazahstane-veloprobeg-finishiroval-v-shymkente_a3198078
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