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Шымкент
Одна из лучших школ города превратилась в торговую лавку
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danilov 27 Марта 2018 в 16:33:07
Молодая учительница, а по совместительству СУПРУГА ОДНОГО ИЗ ЗАВУЧЕЙ ШКОЛЫ №15 в перерывах между уроками приторговывает бельем и пр шмотками что называется не отходя от рабочего места. Судя по ассортименту и разговору продавца с покупателями дело поставлено на широкую ногу и постоянную основу.



Вообще же в этой, в прошлом уникальной школе, вот уже год творятся и другие не менее "удивительные" вещи. Так например один МОЛОДОЙ И ВИДИМО ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧИТЕЛЬ не так давно ХОДИЛ ПО ШКОЛЕ С КАСТЕТОМ и злые школьные всезнайки утверждают, что даже ИЗБИЛ МЛАДШЕКЛАССНИКА. ДИРЕКТОР ШКОЛЫ СЕЙ ФАКТ НЕ ОТРИЦАЕТ, но говорит, думала было уволить железом начиненного подчиненного, но за него хлопотали родители учеников и парень остался в дружном педколлективе. Вряд ли удивлю кого скрин-шотами переписок из родительских чатов, где бурно обсуждается вопрос сдачи денег на ремонт класса и прочие нужды. Причем среди участников переписок и сами педагоги. Особенно умилил разговор родителей об обязательной сдаче денег для покупки подарка одной из учительниц по случаю ее дня рождения...В моем журналистском столе есть еще более дикая история из этой школы, но не все сразу. Надо же что-то оставить и на потом. К слову жалобами ( в основном анонимками) завален горотдел образования, но есть и вполне реальные люди не довольные тем как обстоят дела в прославленной школе. Видимо горотделу образования надоела эта свистопляска и в минувший понедельник КОНТРАКТ С ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЫ НЕ БЫЛ ПРОДЛЕН., Уже во вторник директрисса вместе со своими соратниками пришла за поддержкой к высокому партийному бонзе ( не спутайте с Мелдехановым). За закрытыми дверями партайгеноссе, имя которого пока предпочту не предавать огласке, симпатии к просительнице не скрывал и даже пытался прищучить ее обидчиц. Когда же заработал диктофон партийный туз умерил пыл и признал, что юридического права вмешиваться в кадровые вопросы у него нет.
Означает ли это что участие влиятельного партийного вождя в этой истории на том закончится, пока не ясно.
Я сейчас о другом. КОНЕЧНО, ПО СРАВНЕНИЮ С МАСШТАБАМИ СОБЫТИЙ, ЧТО ПРОИСХОДИЛИ И ПРОИСХОДЯТ ВОКРУГ ПЕРВОКЛАССНИКА ИЗ С.АБАЙ, СОБЫТИЯ, РАЗВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ В ШЫМКЕНТСКОЙ ШКОЛЕ, ПУСТЯКИ. НО... И В ИСТОРИИ С САРЫАГАШСКИМ МАЛЬЧИКОМ ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С ПУСТЯКОВ, МЕЛОЧЕЙ, ЗАМАЛЧИВАНИЙ. ВОЗМОЖНО НЕ ОБОШЛОСЬ И БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ОСОБ.

https://www.facebook.com/zaure.mir/videos/1633968313383617/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Serg155 27.03.2018 в 17:36:47   # 668655
37-й год, не за горами, "пишите, Шура, пишите"
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  posco 27.03.2018 в 17:44:34   # 668658
Раньше была очень хорошая школа. Особенно преподаватели физики химии русского языка и литературы математики. Я учился и в 9 школе и в 15. Считаю что 15 школа была лучше.
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  KAN13 27.03.2018 в 18:40:59   # 668672

Уверен , она на вырученные деньги пол в классе покрасит и новые парты ученикам купит .
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  старик 27.03.2018 в 19:44:27   # 668696
Quote:
. Вряд ли удивлю кого скрин-шотами переписок из родительских чатов, где бурно обсуждается вопрос сдачи денег на ремонт класса и прочие нужды. Причем среди участников переписок и сами педагоги.
Не удивили и торговлей шмотками: школа давно стала коммерческой организацией!
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  bolatbol 27.03.2018 в 19:58:49   # 668699
всех педагогов надо прогнать через ЕНТ. В зале установить камеры и транслировать в интернет. Кто не сдаст, тут же разрезать диплом и признать его недействительным через сайт мин.образования. Поднять зарплату, убрать всю отчетность и работу на показатели, объявить конкурс и кандидаты найдутся. Единственным показателем работы учителя должна быть успеваемость учеников. В 4 классе тестирование комиссией гороно при трансляции в интернет, и в 11 ЕНТ. Каждый учитель должен вести класс с 5 по 11.
Только с образованным народом можно жить хорошо.
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  НурболаТТ 27.03.2018 в 20:58:40   # 668725
Ээх-эхх. Моя любимая школа... 11 лет от звонка до звонка... Бессменный директор - Овдиенко Валентина Алексеевна... Грамотные и очень хорошие учителя... Классная руководительница - учитель английского языка - Харитонова Лариса Николаевна... Когда выпускались, тогда уже и директор поменялась, и вообще, слышал, там и скандалы и много чего прочего... Очень жаль, но школьные годы в этой школе были прекрасны . Ну а по поводу торговли: недавно в одной больнице был, тоже торговля бойкая идет в одном кабинете, а люди ждут в очередях... И даже присесть негде
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  Софруджу 27.03.2018 в 22:14:20   # 668747
Люди голосуют ногами. Раньше в 15 школу сбегались со всего города, кому нужна была химия. А сейчас , во всяком случае, русские классы уступают по численности всем соседним школам: и 45, и 20, и 23. По возможности, люди уходят. Показатель, однако. Конечно, есть и там ещё энтузиасты. Парочку лично знаю
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  Софруджу 27.03.2018 в 22:15:45   # 668749
bolatbol 27.03.2018 в 19:58:49 # 668699
Это бы хорошо, но так можно остаться совсем без учителей. Молодёжь в школу поганой метлой не загонишь
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  bolatbol 27.03.2018 в 22:30:56   # 668753
Quote:
Это бы хорошо, но так можно остаться совсем без учителей. Молодёжь в школу поганой метлой не загонишь

Невестка дала 2000 баксов, чтобы устроиться в школу. Ставка, говорят. Там зарплаты для юга неплохие. И просто так никого не принимают. Сотни студентов заканчивают педвузы за деньги, им нужна работа.
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  jumanjiqz 27.03.2018 в 23:24:17   # 668765
Раньше и времена были другие, и что, теперь до бедных учителей докапываться будем!? Пусть приторговывают в свободное от работы время, это же не нова, всегда так было. Вообщем расслабьтесь, это же школа!

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  Dragon 27.03.2018 в 23:36:49   # 668767
Люди за такие же зп (если не меньше) работают и в других сферах. Я не против того, что как частное лицо торгует училька. Но школа не место торговли.
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