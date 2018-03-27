Одна из лучших школ города превратилась в торговую лавку

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danilov 27 Марта 2018 в 16:33:07
Вообще же в этой, в прошлом уникальной школе, вот уже год творятся и другие не менее "удивительные" вещи. Так например один МОЛОДОЙ И ВИДИМО ОЧЕНЬ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧИТЕЛЬ не так давно ХОДИЛ ПО ШКОЛЕ С КАСТЕТОМ и злые школьные всезнайки утверждают, что даже ИЗБИЛ МЛАДШЕКЛАССНИКА. ДИРЕКТОР ШКОЛЫ СЕЙ ФАКТ НЕ ОТРИЦАЕТ, но говорит, думала было уволить железом начиненного подчиненного, но за него хлопотали родители учеников и парень остался в дружном педколлективе. Вряд ли удивлю кого скрин-шотами переписок из родительских чатов, где бурно обсуждается вопрос сдачи денег на ремонт класса и прочие нужды. Причем среди участников переписок и сами педагоги. Особенно умилил разговор родителей об обязательной сдаче денег для покупки подарка одной из учительниц по случаю ее дня рождения...В моем журналистском столе есть еще более дикая история из этой школы, но не все сразу. Надо же что-то оставить и на потом. К слову жалобами ( в основном анонимками) завален горотдел образования, но есть и вполне реальные люди не довольные тем как обстоят дела в прославленной школе. Видимо горотделу образования надоела эта свистопляска и в минувший понедельник КОНТРАКТ С ДИРЕКТОРОМ ШКОЛЫ НЕ БЫЛ ПРОДЛЕН., Уже во вторник директрисса вместе со своими соратниками пришла за поддержкой к высокому партийному бонзе ( не спутайте с Мелдехановым). За закрытыми дверями партайгеноссе, имя которого пока предпочту не предавать огласке, симпатии к просительнице не скрывал и даже пытался прищучить ее обидчиц. Когда же заработал диктофон партийный туз умерил пыл и признал, что юридического права вмешиваться в кадровые вопросы у него нет.
Означает ли это что участие влиятельного партийного вождя в этой истории на том закончится, пока не ясно.
Я сейчас о другом. КОНЕЧНО, ПО СРАВНЕНИЮ С МАСШТАБАМИ СОБЫТИЙ, ЧТО ПРОИСХОДИЛИ И ПРОИСХОДЯТ ВОКРУГ ПЕРВОКЛАССНИКА ИЗ С.АБАЙ, СОБЫТИЯ, РАЗВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ В ШЫМКЕНТСКОЙ ШКОЛЕ, ПУСТЯКИ. НО... И В ИСТОРИИ С САРЫАГАШСКИМ МАЛЬЧИКОМ ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С ПУСТЯКОВ, МЕЛОЧЕЙ, ЗАМАЛЧИВАНИЙ. ВОЗМОЖНО НЕ ОБОШЛОСЬ И БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ВЛИЯТЕЛЬНЫХ ОСОБ.
https://www.facebook.com/zaure.mir/videos/1633968313383617/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Уверен , она на вырученные деньги пол в классе покрасит и новые парты ученикам купит .
. Вряд ли удивлю кого скрин-шотами переписок из родительских чатов, где бурно обсуждается вопрос сдачи денег на ремонт класса и прочие нужды. Причем среди участников переписок и сами педагоги.Не удивили и торговлей шмотками: школа давно стала коммерческой организацией!
Только с образованным народом можно жить хорошо.
Это бы хорошо, но так можно остаться совсем без учителей. Молодёжь в школу поганой метлой не загонишь
Это бы хорошо, но так можно остаться совсем без учителей. Молодёжь в школу поганой метлой не загонишь
Невестка дала 2000 баксов, чтобы устроиться в школу. Ставка, говорят. Там зарплаты для юга неплохие. И просто так никого не принимают. Сотни студентов заканчивают педвузы за деньги, им нужна работа.