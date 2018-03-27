Одна из лучших школ города превратилась в торговую лавку

. Вряд ли удивлю кого скрин-шотами переписок из родительских чатов, где бурно обсуждается вопрос сдачи денег на ремонт класса и прочие нужды. Причем среди участников переписок и сами педагоги.

Это бы хорошо, но так можно остаться совсем без учителей. Молодёжь в школу поганой метлой не загонишь