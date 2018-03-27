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Шымкент
Поножовщина между подростками произошла в ЮКО
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danilov 27 Марта 2018 в 22:51:56
Двое несовершеннолетних госпитализированы с ножевыми ранениями в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области, подозреваемый задержан, сообщает пресс-служба департамента внутренних дел региона.

Несовершеннолетние устроили потасовку в Ордабасинском районе. Во время драки 15-летний мальчик ранил ножом двух 16-летних жителей и сбежал. Пострадавших доставили в районную больницу.

Полицейские задержали подозреваемого — жителя соседнего аула, 2002 года рождения.

Подозреваемого подростка взяли под стражу. В отношении него начато досудебное расследование по факту покушения на убийство. Назначены ряд экспертиз.

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