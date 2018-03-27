Поножовщина между подростками произошла в ЮКО

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danilov 27 Марта 2018 в 22:51:56
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Несовершеннолетние устроили потасовку в Ордабасинском районе. Во время драки 15-летний мальчик ранил ножом двух 16-летних жителей и сбежал. Пострадавших доставили в районную больницу.
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Полицейские задержали подозреваемого — жителя соседнего аула, 2002 года рождения.
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Подозреваемого подростка взяли под стражу. В отношении него начато досудебное расследование по факту покушения на убийство. Назначены ряд экспертиз.
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📰 sputniknews.kz
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