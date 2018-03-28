"Принудительно" ставшему депутатом Селтанову сделали предупреждение в "Нұр Отан"

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Гость 28 Марта 2018 в 17:41:55
Поводом для проверки стала фраза Селтанова в интервью корреспонденту Today.kz о том, что его принудительно избрали депутатом.
"В 2016 году вообще принудительно народ выбрал меня депутатом, когда я уже седьмой год на пенсии был", – сказал он.
В качестве оправдания партиец отметил, что интервью было на русском языке, которым он свободно не владеет, а потому его слова были поняты неверно. Селтанов раскаялся, заявив, что сожалеет о случившемся недоразумении и попросил у политбюро прощения.
Напомним, депутат маслихата Сарыагашского района ЮКО Сапарали Селтанов ответил на подозрения в попытке "замять" дело семилетнего мальчика из поселка Абай. Народный избранник заявил, что ни он, ни члены его семьи не имеют отношения к расследованию по делу мальчика и не предпринимали попыток скрыть какую-либо информацию.
http://today.kz/news/zhizn/2018-03-28/762842-prinuditelno-stavshemu-deputatom-seltanovu-sdelali-preduprezhdenie-v-nr-otan/