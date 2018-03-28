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Шымкент
Следственные действия в деле мальчика из Абая завершены
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danilov 28 Марта 2018 в 18:50:44
Семилетний мальчик в сопровождении матери, адвокатов и следователей Генпрокуратуры вернулся в поселок и показал места, где, по его утверждению, он подвергся насилию со стороны старшеклассников.

Следственные действия по делу о семилетнем мальчике из поселка Абай, который мог стать жертвой изнасилования, завершены, пишет портал Караван со ссылкой на «КТК». Об этом заявил адвокат семьи Бауржан Азанов.

В течение трех дней мальчик вместе с матерью, адвокатами и следователями из Генпрокуратуры находились в поселке. Мальчик показывал места, где, по его словам, над ним надругались старшеклассники.

Мама с ребенком сейчас снова находятся в Алматы. Другие подробности по делу не сообщаются, однако стало известно, что подозреваемым подросткам уже предоставили бесплатных адвокатов: их интересы будут представлять трое правозащитников из Южно-Казахстанской области.

История с первоклассником из села Абай в Южно-Казахстанской области вызвала широкий общественный резонанс. Бабушка ребенка заявила, что ее внука на протяжении длительного времени избивали и насиловали ученики старших классов.

В отделе образования Сарыагашского района заверили, что судебно-медицинская экспертиза не подтвердила факт насильственных действий.

Однако результаты экспертизы поставили под сомнение активисты и волонтеры. Они также предположили, что на семью оказывается давление.

📰 caravan.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 28.03.2018 в 20:20:16   # 668910
Quote:
Следственные действия в деле мальчика из Абая завершены
И???
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  Ratkhan 28.03.2018 в 21:12:00   # 668926
Тема статьи и слова статья не совпадают. Тупизм....
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