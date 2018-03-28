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Шымкент
Пропала семилетняя девочка при странных обстоятельствах в ЮКО // Нашли тело
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едридмадрид 28 Марта 2018 в 19:27:43
Южно-Казахстанской области разыскивают 7-летнюю Инабат Мухтаркожа, которая пропала 26 марта. Об этом сообщили в пресс-службе областного ДЧС, передает Today.kz.

"В Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области потерялась девочка 2010 года рождения. Инабат Мухтаркожа пропала при неизвестных обстоятельствах", – сообщила главный специалист пресс-службы ведомства Зарипа Турысбекова.

К поискам подключились водолазы. На канале Тентек поиски ведут пятеро сотрудников ГУ "ОСО" ДЧС.

Местные жители и 22 работника службы районного управления по ЧС прочесывают местность.

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Спасатели обнаружили тело семилетней девочки, которая пропала в Южно-Казахстанской области при неизвестных обстоятельствах. Ребенка водолазы нашли в канале Тентек, передает Today.kz.

"Согласно оперативной информации, тело ребенка обнаружили 28 марта примерно в 19:58", – сообщила главный специалист пресс-службы ДЧС ЮКО Зарипа Турисбекова.

http://today.kz
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