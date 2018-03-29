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Шымкент
ТРЦ "Shymkent Plaza"" подготовил ролик об эвакуации
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danilov 29 Марта 2018 в 11:30:13
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pole13 29.03.2018 в 12:15:07   # 669029
Молодцы, есть порядок
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  alterside 29.03.2018 в 12:56:06   # 669034
У нас почти все ТРЦ изначально строились таковыми, в отличии от Зимней вишни которая была переделана из фабрики,так что у большинства из наших ТЦ с эвакуцией должно быть все нормально (но это не точно)
Из потенциально опасных я бы назвал разве что Фиркан сити. Там детская площадка и кинотеатры расположены в подвале и выход оттуда только через эскалатор, поправьте меня если я не прав.
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  jumanjiqz 29.03.2018 в 13:17:13   # 669036
Главное чтобы запасные выходы во время работы ТЦ не были заперты, эти пожарные выходы и пути эвакуации общественного здания для того и нужны чтобы при чс люди могли выбежать и спастись! Согласно хронологии событии и рассказам выживших и очевидцев трагедии в Кемерове было много жертв из за того что запасные выходы были заперты. Если бы они функционировали то жертв было намного меньше...
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  did_mazai 29.03.2018 в 13:50:23   # 669044
Цитата: alterside от 29.03.2018 12:56:06
У нас почти все ТРЦ изначально строились таковыми, в отличии от Зимней вишни которая была переделана из фабрики,так что у большинства из наших ТЦ с эвакуцией должно быть все нормально (но это не точно)
Из потенциально опасных я бы назвал разве что Фиркан сити. Там детская площадка и кинотеатры расположены в подвале и выход оттуда только через эскалатор, поправьте меня если я не прав.

ну там вроде как цокольный этаж...и там должны быть выходы, другой вопрос думали ли они обы этом
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  did_mazai 29.03.2018 в 13:51:59   # 669045
ЦУМ бы проверили
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