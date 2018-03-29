ТРЦ "Shymkent Plaza"" подготовил ролик об эвакуации

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danilov 29 Марта 2018 в 11:30:13
Комментарии, по рейтингу, по дате
Из потенциально опасных я бы назвал разве что Фиркан сити. Там детская площадка и кинотеатры расположены в подвале и выход оттуда только через эскалатор, поправьте меня если я не прав.
Цитата: alterside от 29.03.2018 12:56:06
У нас почти все ТРЦ изначально строились таковыми, в отличии от Зимней вишни которая была переделана из фабрики,так что у большинства из наших ТЦ с эвакуцией должно быть все нормально (но это не точно)
Из потенциально опасных я бы назвал разве что Фиркан сити. Там детская площадка и кинотеатры расположены в подвале и выход оттуда только через эскалатор, поправьте меня если я не прав.
У нас почти все ТРЦ изначально строились таковыми, в отличии от Зимней вишни которая была переделана из фабрики,так что у большинства из наших ТЦ с эвакуцией должно быть все нормально (но это не точно)
Из потенциально опасных я бы назвал разве что Фиркан сити. Там детская площадка и кинотеатры расположены в подвале и выход оттуда только через эскалатор, поправьте меня если я не прав.
ну там вроде как цокольный этаж...и там должны быть выходы, другой вопрос думали ли они обы этом