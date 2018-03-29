ТРЦ "Shymkent Plaza"" подготовил ролик об эвакуации

У нас почти все ТРЦ изначально строились таковыми, в отличии от Зимней вишни которая была переделана из фабрики,так что у большинства из наших ТЦ с эвакуцией должно быть все нормально (но это не точно)Из потенциально опасных я бы назвал разве что Фиркан сити. Там детская площадка и кинотеатры расположены в подвале и выход оттуда только через эскалатор, поправьте меня если я не прав.