Подозреваемый в получении взятки за прекращение дела прокурор задержан с поличным в Шымкенте

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Гость 29 Марта 2018 в 14:11:22
«28 марта сотрудниками группы внутренней безопасности прокуратуры Южно-Казахстанской области совместно с антикоррупционной службой области при возврате части суммы от ранее полученной взятки задержан прокурор прокуратуры Енбекшинского района г. Шымкента У. Денежные средства получены за решение вопроса по уводу гражданина К. от уголовной ответственности», - говорится в сообщении в четверг.
Как отметили в надзорном органе, «по делу проводятся необходимые следственные действия».
«Иная информация в интересах следствия не разглашается», - добавили в генпрокуратуре.
http://www.kaztag.info/news/detail.php?ID=608801