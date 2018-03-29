Новые дома в шымкентском микрорайоне Нурсат выглядят как после бомбежки

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Гость 29 Марта 2018 в 14:12:23
Дома расположены неподалеку от областного акимата, но чиновников такое состояние новостроек, похоже, совсем не волнует.
«Мы неоднократно обращались в соответствующие инстанции по поводу качества строительства и отделки нашего дома. Даже при небольшом ветре или дожде отделка фасада начинает сыпаться и все это падает на автомобили. А что будет если штукатурка свалится на головы прохожих? Разве так можно строить», — рассказывает Ержан Махмудов, житель дома № 20.
9-этажки, расположенные в непосредственной вблизи от АДЦ, сдали в эксплуатацию в конце 2016 года. В этом году фасад домов будут ремонтировать уже второй раз.
Качеством строительства обеспокоены не только местные жители, но и депутаты маслихата. На внеочередной сессии городского маслихата народные избранники предложили продлевать гарантийные сроки.
«Я предлагаю: в типовом договоре срок гарантии должен продлеваться, если будет проведен дополнительный ремонт. Если на следующий год будут дополнительные работы, то необходимо продлевать гарантию снова, на три года», — уверен Нургазы Бухарбаев, депутат маслихата Шымкента.
Такое решение поддерживают и заказчики. «Все должно быть в рамках закона» -, говорят представители городского отдела строительства. Что касается компании, строившей дома на Нурсате, то дело уже передано в суд.
«Мы отправили строительные материалы, использовавшиеся при строительстве, в лабораторию для установления качества. Возможно, строительные компании просто доверились сертификатам качества самих строительных материалов», — говорит Бакытжан Егизбаев, заведующий сектором отдела строительства Шымкента.
За подобную безответственность и ненадлежащее качество проведенных работ одна из компаний оштрафована на 3 млн тенге.
Бахром Абдуллаев
https://otyrar.kz/2018/03/novye-doma-v-shymkentskom-mikrorajone-nursat-vyglyadyat-kak-posle-bombezhki/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Согласен если это скрытные дефекты, но фасад же крошиться с плиткой!