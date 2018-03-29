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Шымкент
В ущелье Наутсай снежный барс пришел в гости к людям
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danilov 29 Марта 2018 в 17:51:56
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 29.03.2018 в 18:06:20   # 669095
Ничего себе! Такой скрытный хищник , днем, вблизи человека!
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  Nafis 29.03.2018 в 18:41:31   # 669100
Это плохо что он не боится людей. Есть вероятность что нападет на людей или живность домашнюю. А там придется ловить или отстреливать.
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  Zhycie est 29.03.2018 в 19:48:11   # 669109
Голодуха?
Вам жалко какую-то живность для краснокнижного зверя? Людчм просто осторожнее ходить.
В Каскасу видела следы его довольно низко.Может и тот же.
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  arhar 29.03.2018 в 20:18:47   # 669112
где там продолжение про коня?
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  Versus 29.03.2018 в 21:55:05   # 669124
Цитата: Zhycie est от 29.03.2018 19:48:11
Голодуха?
Вам жалко какую-то живность для краснокнижного зверя? Людчм просто осторожнее ходить.
В Каскасу видела следы его довольно низко.Может и тот же.
Очень часто с семьей отдыхаю в алтын дане, часто ходим в ущелье, теперь будем брать охранника с помпой
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