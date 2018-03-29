В ущелье Наутсай снежный барс пришел в гости к людям

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danilov 29 Марта 2018 в 17:51:56
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Zhycie est 29.03.2018 в 19:48:11 # 669109
Вам жалко какую-то живность для краснокнижного зверя? Людчм просто осторожнее ходить.
В Каскасу видела следы его довольно низко.Может и тот же.
Цитата: Zhycie est от 29.03.2018 19:48:11Очень часто с семьей отдыхаю в алтын дане, часто ходим в ущелье, теперь будем брать охранника с помпой
Голодуха?
Вам жалко какую-то живность для краснокнижного зверя? Людчм просто осторожнее ходить.
В Каскасу видела следы его довольно низко.Может и тот же.
Голодуха?
Вам жалко какую-то живность для краснокнижного зверя? Людчм просто осторожнее ходить.
В Каскасу видела следы его довольно низко.Может и тот же.