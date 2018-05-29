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Шымкент
Для создания пешеходной зоны руководство Шымкента изъяло 96 участков земли
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danilov 29 Мая 2018 в 16:23:14
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  Skype 29.05.2018 в 17:02:06   # 679151
Агломерация, а где горячая вода в домах ?? понторезы
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  X-Daemon 29.05.2018 в 18:18:12   # 679165
А за пиздаболство есть статья?
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