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Шымкент
"Труба Свинцового"
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Странник626 29 Мая 2018 в 16:51:43
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  Даун 29.05.2018 в 18:08:30   # 679161
Я думал зрывчаткой,
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  X-Daemon 29.05.2018 в 18:12:51   # 679163
Его уложили? Где сам момент падения?
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  старик 29.05.2018 в 18:29:31   # 679170
Рисковый тракторист однако!
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  Странник626 29.05.2018 в 19:16:11   # 679181
Цитата: X-Daemon от 29.05.2018 18:12:51
Его уложили? Где сам момент падения?
Если что - это не демонтаж)),. видео снято ранее - это те, что оставили трубу на половину разрушенной, а в новостях всю вину почему-то свалили на сборщиков металлолома...
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  строитель 29.05.2018 в 20:21:52   # 679193
Крепкий бетон однако 😂
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  KAN13 29.05.2018 в 21:41:23   # 679202
Ну так ватники строили , она бы ещё 100 лет простояла если бы не вандалы .
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  Практичный 30.05.2018 в 00:03:44   # 679214
Взрывчаткой в жилой зоне никак...Нет у нас спецов с таким допуском. А рисковый не тракторист)) его заставили. Рисковый оператор.
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  Странник626 30.05.2018 в 01:24:38   # 679222
Есть те - кто в теме?!., что пошло не так? Просветите, кто в курсе...
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  строитель 30.05.2018 в 01:54:53   # 679226
Можно и дешевле срезать эту трубу

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