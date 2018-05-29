"Труба Свинцового"

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Странник626 29 Мая 2018 в 16:51:43
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Странник626 29.05.2018 в 19:16:11 # 679181
Цитата: X-Daemon от 29.05.2018 18:12:51Если что - это не демонтаж)),. видео снято ранее - это те, что оставили трубу на половину разрушенной, а в новостях всю вину почему-то свалили на сборщиков металлолома...
Его уложили? Где сам момент падения?
Его уложили? Где сам момент падения?
Практичный 30.05.2018 в 00:03:44 # 679214
Странник626 30.05.2018 в 01:24:38 # 679222