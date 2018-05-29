В Шымкенте приступили к демонтажу моста в районе бывшего свинцового завода

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danilov 29 Мая 2018 в 17:38:21
Непосредственно к сносу приступят после того, как будет согласовано соответствующее окно в расписании поездов, следующих по направлению в сторону Москвы и Алматы.
Обвал моста угрожал полностью парализовать движение в этом направлении. После экспертного заключения об аварийном состоянии моста, было принято решение о необходимости его сноса.
По словам специалистов, при падении труба может произвести колебания, равносильные землетрясению до трех баллов. В случае, если рухнет мост, то может быть парализовано движение в сторону Алматы и Москвы. Ранее свинцовый завод был промышленным гигантом и одним из ведущих предприятий города. Сейчас его территория заброшена и представляет интерес только для сборщиков металла. Кстати, в таком состоянии труба оказалась именно из-за извлечения из конструкции лома.
«После обращений местных жителей было принято решение совместно с представителями служб ЧС, МПС, прокуратуры и сотрудников банка, провести обследование опасных объектов, размещенных на территории бывшего свинцового завода. По результатам обследования и мост, и труба были признаны аварийными и подлежащими демонтажу», — сообщила пресс-секретарь акима г. Шымкента Айгерим Жумагулова.
https://otyrar.kz/2018/05/v-shymkente-pristupili-k-demontazhu-mosta-v-rajone-byvshego-svincovogo-zavoda/
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