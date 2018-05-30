Из Мактааральского района ЮКО в Россию отправили первый урожай дынь и арбузов

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danilov 30 Мая 2018 в 14:42:09
По сравнению с прошлым годом первый урожай бахчевых созрел на 10-15 дней раньше. В этом году в районе дыни были посажены на 19,5 тысячи га, а арбузы - на более 8 тысячи га, в том числе площадь раннего посева составила 13 200 га.
В текущем году крестьянское хозяйство «Абиш-ата» одно из первых получило первый урожай арбуз, экспортировав на внешние рынки 20 тонн продукции. Стоимость за 1 кг арбуза составила 140 тенге. Теперь данное хозяйство планирует получить свыше 30 тонн продукции с одного гектара земли, засеяв в целом семенами арбузов 3 гектара земель.
Глава района Жамантай Бейсенбаев посетил КХ «Абиш-ата» и встретился с руководством крестьянского хозяйства.
«Основной источник дохода района - земледелие. Дехкане района стараются максимально эффективно использовать каждую возможность. Накрыв двухслойной пленкой, выращивают дыни, арбузы, баклажаны и болгарский перец. Сегодня один из первых урожаев арбузов отправили в Россию, в Якутию. Уверен, что в этом году урожай наших крестьян будет богатым», - сказал аким района.
Напомним, в прошлом году аграрии Южно-Казахстанской области произвели 1 млн 300 тыс тонн бахчевых культур, в том числе 631 тыс тонн произведено мактааральскими крестьянами.
https://www.inform.kz/ru/iz-maktaaral-skogo-rayona-yuko-v-rossiyu-otpravili-pervyy-urozhay-dyn-i-arbuzov_a3268428
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