Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Из Мактааральского района ЮКО в Россию отправили первый урожай дынь и арбузов
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 30 Мая 2018 в 14:42:09
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Мактааральском районе ЮКО созрел первый урожай бахчевых культур. Получив первый урожай раннего созревания бахчевых, аграрии отправили в Россию 55 тонн дынь и 45 тонн арбузов. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

По сравнению с прошлым годом первый урожай бахчевых созрел на 10-15 дней раньше. В этом году в районе дыни были посажены на 19,5 тысячи га, а арбузы - на более 8 тысячи га, в том числе площадь раннего посева составила 13 200 га.

В текущем году крестьянское хозяйство «Абиш-ата» одно из первых получило первый урожай арбуз, экспортировав на внешние рынки 20 тонн продукции. Стоимость за 1 кг арбуза составила 140 тенге. Теперь данное хозяйство планирует получить свыше 30 тонн продукции с одного гектара земли, засеяв в целом семенами арбузов 3 гектара земель.

Глава района Жамантай Бейсенбаев посетил КХ «Абиш-ата» и встретился с руководством крестьянского хозяйства.

«Основной источник дохода района - земледелие. Дехкане района стараются максимально эффективно использовать каждую возможность. Накрыв двухслойной пленкой, выращивают дыни, арбузы, баклажаны и болгарский перец. Сегодня один из первых урожаев арбузов отправили в Россию, в Якутию. Уверен, что в этом году урожай наших крестьян будет богатым», - сказал аким района.

Напомним, в прошлом году аграрии Южно-Казахстанской области произвели 1 млн 300 тыс тонн бахчевых культур, в том числе 631 тыс тонн произведено мактааральскими крестьянами.

https://www.inform.kz/ru/iz-maktaaral-skogo-rayona-yuko-v-rossiyu-otpravili-pervyy-urozhay-dyn-i-arbuzov_a3268428
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Шмель 30.05.2018 в 15:07:25   # 679311
Первый обсер обеспечен
поощрить (4) | покарать
  КЕДЫ 30.05.2018 в 15:23:44   # 679313
thanks, but no thanks
поощрить (1) | покарать
  Dee 30.05.2018 в 16:20:33   # 679318
через недельку на титусе новость с заголовком " в России резко вырос спрос на препараты от диареи"
поощрить | покарать
  Avensis 30.05.2018 в 16:42:31   # 679321
фронтка продукт жибергендей болды гой
поощрить | покарать
  Yegor2030 30.05.2018 в 16:58:18   # 679325
Нет такого района у нас. Район ЮКО Мактаральский, а не МактААральский.
http://maktaral.gov.kz/ru/
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь