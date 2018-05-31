Шымкентский чиновник нашел курьезное объяснение протекающей крыше

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Гость 31 Мая 2018 в 14:02:48
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 31.05.2018 в 14:24:25 # 679452
Срочно запретить завоз туфель на шпильках!
Теперь знаю как насолить соседям с пятого (сам я на четвертом), правда жена не одобрит, что я в ее туфлях...да на крыше...
Дядя Нурик 31.05.2018 в 15:17:05 # 679474
На крыше в основном молодежь гуляет, распивает спиртные напитки, в туфлях ходят, в женских...
Цитата: Денис222 от 31.05.2018 15:16:51
Как же я ошибаюсь, когда думаю, что меня уже нечем удивить...но, находится очередной шут гороховый, по типу Кличко шшсг...
Теперь знаю как насолить соседям с пятого (сам я на четвертом), правда жена не одобрит, что я в ее туфлях...да на крыше...
Как же я ошибаюсь, когда думаю, что меня уже нечем удивить...но, находится очередной шут гороховый, по типу Кличко шшсг...
Теперь знаю как насолить соседям с пятого (сам я на четвертом), правда жена не одобрит, что я в ее туфлях...да на крыше...
Денис, почему то мне кажется, что не только жена не одобрит)))