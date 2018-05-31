Шымкентский чиновник нашел курьезное объяснение протекающей крыше

Как же я ошибаюсь, когда думаю, что меня уже нечем удивить...но, находится очередной шут гороховый, по типу Кличко шшсг...Теперь знаю как насолить соседям с пятого (сам я на четвертом), правда жена не одобрит, что я в ее туфлях...да на крыше...