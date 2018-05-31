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Шымкент
Шымкентский чиновник нашел курьезное объяснение протекающей крыше
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Гость 31 Мая 2018 в 14:02:48
В Шымкенте местный чиновник объяснил течь крыши многоэтажного дома тем, что кровлю якобы повредили девушки каблуками и шпильками. Такого курьезного объяснения жильцы дома, а это выпускники детских домов, малоимущие и инвалиды, конечно, не ожидали, сообщает телеканал КТК.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Deplutat 31.05.2018 в 14:16:25   # 679449
Уже доказано, что это от зимних шин с шипами. На дорогах асфальт весь сняли, взялись за крыши.
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  МишкаНаСевер 31.05.2018 в 14:24:25   # 679452
Все беды от баб! ©
Срочно запретить завоз туфель на шпильках!
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  Deamos89 31.05.2018 в 14:54:53   # 679459
мда такое ощущение что у акиматовских работников набирают по конкурсу "лучший ДАЛБАЕБ года"
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  Лялька 31.05.2018 в 15:10:53   # 679469
Надо создать комиссию...Срочно найти виновниц и наказать...
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  jumanjiqz 31.05.2018 в 15:14:25   # 679470
Вот на таких ходить надо по крышам
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  Денис222 31.05.2018 в 15:16:51   # 679473
Как же я ошибаюсь, когда думаю, что меня уже нечем удивить...но, находится очередной шут гороховый, по типу Кличко шшсг...
Теперь знаю как насолить соседям с пятого (сам я на четвертом), правда жена не одобрит, что я в ее туфлях...да на крыше...
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  Дядя Нурик 31.05.2018 в 15:17:05   # 679474
Мозги у них чтоли каблуками пробиты
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  baglankz 31.05.2018 в 15:20:11   # 679475
дебил млять
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  SPYKER X 31.05.2018 в 15:55:34   # 679484
Quote:
На крыше в основном молодежь гуляет, распивает спиртные напитки, в туфлях ходят, в женских...
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  sergei55 31.05.2018 в 16:17:46   # 679494
Цитата: Денис222 от 31.05.2018 15:16:51
Как же я ошибаюсь, когда думаю, что меня уже нечем удивить...но, находится очередной шут гороховый, по типу Кличко шшсг...
Теперь знаю как насолить соседям с пятого (сам я на четвертом), правда жена не одобрит, что я в ее туфлях...да на крыше...


Денис, почему то мне кажется, что не только жена не одобрит)))
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  Zoggyla 31.05.2018 в 16:47:18   # 679500
Прежде чем такое говорить мог бы посоветоваться с астрономами.
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