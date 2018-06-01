"Дать взятку, чтобы устроиться техничкой. Такое только у вас" - Назарбаев акиму ЮКО

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danilov 01 Июня 2018 в 16:47:09
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"Если вы не будете готовить людей сегодня, они отстанут завтра. Не должно быть никаких обид, особенно во время принятия на работу. У меня есть сигнал, чтобы устроится на работу техничкой, нужно давать взятку. В других областях нет, только у вас", - сказал Нурсултан Назарбаев, обращаясь к акиму Южно-Казахстанской области Жансеиту Туймебаеву.
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"Поэтому, если вы будете работать открыто, особенно в распределении земельных участков, принятии на работу в школы, в вопросах поликлиник. Конечно, народу много, есть безработица, но если вы не внедрите это, то отстанете. Конкретный результат - это ликвидация негативных фактов", - добавил Президент.
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В Астане проходит расширенное заседание политического совета партии "Нур Отан" с участием Главы государства.
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В ходе заседания рассмотрены вопросы системной модернизации партии "Нур Отан", а также организации общественного контроля за реализацией Пяти социальных инициатив Президента Республики Казахстан, на которые направят более двух триллионов 600 миллиардов тенге.
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tengrinews.kz
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МишкаНаСевер 01.06.2018 в 20:15:21 # 679634