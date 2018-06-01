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Шымкент
"Дать взятку, чтобы устроиться техничкой. Такое только у вас" - Назарбаев акиму ЮКО
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danilov 01 Июня 2018 в 16:47:09
Глава государства Нурсултан Назарбаев поручил акиму Южно-Казахстанской области Жансеиту Туймебаеву быстрее развивать проекты цифровизации.

"Если вы не будете готовить людей сегодня, они отстанут завтра. Не должно быть никаких обид, особенно во время принятия на работу. У меня есть сигнал, чтобы устроится на работу техничкой, нужно давать взятку. В других областях нет, только у вас", - сказал Нурсултан Назарбаев, обращаясь к акиму Южно-Казахстанской области Жансеиту Туймебаеву.

"Поэтому, если вы будете работать открыто, особенно в распределении земельных участков, принятии на работу в школы, в вопросах поликлиник. Конечно, народу много, есть безработица, но если вы не внедрите это, то отстанете. Конкретный результат - это ликвидация негативных фактов", - добавил Президент.

В Астане проходит расширенное заседание политического совета партии "Нур Отан" с участием Главы государства.

В ходе заседания рассмотрены вопросы системной модернизации партии "Нур Отан", а также организации общественного контроля за реализацией Пяти социальных инициатив Президента Республики Казахстан, на которые направят более двух триллионов 600 миллиардов тенге.

tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Viktor11 01.06.2018 в 17:53:05   # 679609
Да, да!
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  МишкаНаСевер 01.06.2018 в 20:15:21   # 679634
даааа, опять ай-ай-ай, пальчиком всем погрозил
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  Skype 01.06.2018 в 20:28:16   # 679635
И шо так мелко, а министром или акимом бесплатно можно стать?
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  Fotinij 01.06.2018 в 20:30:23   # 679636
Ага. Значит, то что на другие должности со взяткой устраиваются - это нормально?!
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