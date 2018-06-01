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Шымкент
Назарбаев высказал свое мнение по резонансному делу мальчика из Абая
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danilov 01 Июня 2018 в 16:52:33
Глава государства Нурсултан Назарбаев высказался о резонансном деле несовершеннолетнего мальчика из поселка Абай в Южно-Казахстанской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«На Совете Безопасности публично говорил про мальчика из ЮКО, старшеклассники изнасиловали. И такая волокита началась вокруг этого. И не могли никого найти и доказать. Знаете почему? Потому что по цепочке сидели родственники. Полиция — родственники, вышестоящие органы — тоже родственники. Еще выше — тоже родственники. Все было, чтобы замять», — сказал Нурсултан Назарбаев.

«Нельзя! Это написано в законе, такого не должно быть! А почему нарушается? Поэтому цифровая партия, (цифровой) Казахстан, экономика, это наш путь», — сказал Назарбаев.

Tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  acid 01.06.2018 в 16:57:12   # 679592
фигассе.... а ято думал... а оно вон оно чо!
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  Dragon 01.06.2018 в 17:12:00   # 679596
Очередная маразматика
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  андремас 01.06.2018 в 17:23:22   # 679600
Рукалицо.
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  Manitu 01.06.2018 в 17:35:58   # 679603
И посадить то никого нельзя. Ведь это и его родственники.

Quote:
А почему нарушается? Поэтому цифровая партия, (цифровой) Казахстан, экономика, это наш путь», — сказал Назарбаев.
это вообще о чём?
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  acid 01.06.2018 в 17:52:22   # 679608
Цитата: Manitu от 01.06.2018 17:35:58
И посадить то никого нельзя. Ведь это и его родственники.

Quote:
А почему нарушается? Поэтому цифровая партия, (цифровой) Казахстан, экономика, это наш путь», — сказал Назарбаев.
это вообще о чём?

Это значит что от износа всех защитить цифровой ключ
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  СССР 01.06.2018 в 17:54:29   # 679611
Так уже независимые комиссии подтвердили, что износа никакого не было. №1-у не доложили разве?
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  Dragon 01.06.2018 в 18:12:05   # 679616
Цитата: СССР от 01.06.2018 17:54:29
Так уже независимые комиссии подтвердили, что износа никакого не было. №1-у не доложили разве?


Quote:
И такая волокита началась вокруг этого. И не могли никого найти и доказать. Знаете почему? Потому что по цепочке сидели родственники. Полиция — родственники, вышестоящие органы — тоже родственники. Еще выше — тоже родственники. Все было, чтобы замять


Доложили, что там свой пацан был, родственник
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