Назарбаев высказал свое мнение по резонансному делу мальчика из Абая

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danilov 01 Июня 2018 в 16:52:33
«На Совете Безопасности публично говорил про мальчика из ЮКО, старшеклассники изнасиловали. И такая волокита началась вокруг этого. И не могли никого найти и доказать. Знаете почему? Потому что по цепочке сидели родственники. Полиция — родственники, вышестоящие органы — тоже родственники. Еще выше — тоже родственники. Все было, чтобы замять», — сказал Нурсултан Назарбаев.
«Нельзя! Это написано в законе, такого не должно быть! А почему нарушается? Поэтому цифровая партия, (цифровой) Казахстан, экономика, это наш путь», — сказал Назарбаев.
Tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Quote:
А почему нарушается? Поэтому цифровая партия, (цифровой) Казахстан, экономика, это наш путь», — сказал Назарбаев.это вообще о чём?
Цитата: Manitu от 01.06.2018 17:35:58
И посадить то никого нельзя. Ведь это и его родственники.
Quote:
И посадить то никого нельзя. Ведь это и его родственники.
Quote:
А почему нарушается? Поэтому цифровая партия, (цифровой) Казахстан, экономика, это наш путь», — сказал Назарбаев.это вообще о чём?
Это значит что от износа всех защитить цифровой ключ
Цитата: СССР от 01.06.2018 17:54:29
Так уже независимые комиссии подтвердили, что износа никакого не было. №1-у не доложили разве?
Так уже независимые комиссии подтвердили, что износа никакого не было. №1-у не доложили разве?
Quote:
И такая волокита началась вокруг этого. И не могли никого найти и доказать. Знаете почему? Потому что по цепочке сидели родственники. Полиция — родственники, вышестоящие органы — тоже родственники. Еще выше — тоже родственники. Все было, чтобы замять
Доложили, что там свой пацан был, родственник