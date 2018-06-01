Назарбаев высказал свое мнение по резонансному делу мальчика из Абая

А почему нарушается? Поэтому цифровая партия, (цифровой) Казахстан, экономика, это наш путь», — сказал Назарбаев.

И посадить то никого нельзя. Ведь это и его родственники.Quote:это вообще о чём?

А почему нарушается? Поэтому цифровая партия, (цифровой) Казахстан, экономика, это наш путь», — сказал Назарбаев.

Цитата: СССР от

Так уже независимые комиссии подтвердили, что износа никакого не было. №1-у не доложили разве? Так уже независимые комиссии подтвердили, что износа никакого не было. №1-у не доложили разве?

И такая волокита началась вокруг этого. И не могли никого найти и доказать. Знаете почему? Потому что по цепочке сидели родственники. Полиция — родственники, вышестоящие органы — тоже родственники. Еще выше — тоже родственники. Все было, чтобы замять