Шымкентцы будут платить за специализированную службу спасения

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danilov 01 Июня 2018 в 17:03:11
По инициативе городской администрации за «спасение» жители будут платить специальный тариф - 80 тенге ежемесячно. Основанием к реализации этой идеи акимат Шымкента назвал опрос населения, согласно которому, по данным пресс-службы ведомства, 70% жителей высказались за создание службы, а 20% - категорически против. Отметим, что опрос проводился в социальной сети Instagram.
Акимат обещает, что «платные» спасатели прибудут по первому зову, если горожанам понадобится эвакуировать транспортное средство, открыть захлопнувшуюся дверь, прочистить дымоход, устранить затопление подвала, выловить заползшую в дом змею, транспортировать инвалидов, демонтировать крышу, починить заклинивший лифт.
https://www.inform.kz/ru/shymkentcy-budut-platit-za-specializirovannuyu-sluzhbu-spaseniya_a3271930
Комментарии, по рейтингу, по дате
за 80 лямов в месяц можно и более гм, услуги предложить, желающему воспользоваться этой услугой. С хера ли уже в мой карман без спроса лезут
у меня такой же аким в доме находиться, уже не знает какой велосипед изобрести, чтобы квартальные из жильцов выбить, за то теперь ремонтик в хате делает.
Я так думаю там преобладает все таки поколение не так много пожившее, а может и на работе не работавшее.
Ужас просто...
Решили блин...
Цитата: Dragon от 01.06.2018 17:39:24Аким контрольный пакет акций спасателей выкупил?
В опросе присутствовали, близкие родственники акима, "спасатели"-родственники жены акима, дальные и близкие кудалар акима?
В опросе присутствовали, близкие родственники акима, "спасатели"-родственники жены акима, дальные и близкие кудалар акима?
Пускай даже не только проплаченные отзывы были в инстаграмме, но делать из этого какие то выводы...
Есть специальные агенства, которые занимаются опросом населения профессионально, вот их результаты можно послушать.
И мне интересно, как я буду оплачивать? В квитанцию впишут? Так я могу не оплачивать, договор то я не подписывал
Вывод. Новость фейковая.
Цитата: Viktor11 от 01.06.2018 17:51:59
Цитата: Dragon от 01.06.2018 17:39:24Аким контрольный пакет акций спасателей выкупил?
В опросе присутствовали, близкие родственники акима, "спасатели"-родственники жены акима, дальные и близкие кудалар акима?
В опросе присутствовали, близкие родственники акима, "спасатели"-родственники жены акима, дальные и близкие кудалар акима?
Он этих спасателей создает сам, из своих не далеких родственников. Речь не идет о мчсников, они частные создадут для таких жирных кусочков!
Цитата: lokidogma от 01.06.2018 19:18:28
Херь какаято. Никто не слышал из моих знакомых. В инстаграме. Жесть!!!
Херь какаято. Никто не слышал из моих знакомых. В инстаграме. Жесть!!!
Главное инстаграмм власти отключают, когда прямой эфир проводит "личный враг хана". А так, в работе акимата "нужная вещь!"