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Шымкент
Шымкентцы будут платить за специализированную службу спасения
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danilov 01 Июня 2018 в 17:03:11
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Акимат Шымкента заключил меморандум о создании в городе специализированной службы спасения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По инициативе городской администрации за «спасение» жители будут платить специальный тариф - 80 тенге ежемесячно. Основанием к реализации этой идеи акимат Шымкента назвал опрос населения, согласно которому, по данным пресс-службы ведомства, 70% жителей высказались за создание службы, а 20% - категорически против. Отметим, что опрос проводился в социальной сети Instagram.

Акимат обещает, что «платные» спасатели прибудут по первому зову, если горожанам понадобится эвакуировать транспортное средство, открыть захлопнувшуюся дверь, прочистить дымоход, устранить затопление подвала, выловить заползшую в дом змею, транспортировать инвалидов, демонтировать крышу, починить заклинивший лифт.

https://www.inform.kz/ru/shymkentcy-budut-platit-za-specializirovannuyu-sluzhbu-spaseniya_a3271930
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Serg155 01.06.2018 в 17:25:28   # 679601
опрос проходил в тесном кругу, я так понимаю.
за 80 лямов в месяц можно и более гм, услуги предложить, желающему воспользоваться этой услугой. С хера ли уже в мой карман без спроса лезут
у меня такой же аким в доме находиться, уже не знает какой велосипед изобрести, чтобы квартальные из жильцов выбить, за то теперь ремонтик в хате делает.
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  Dragon 01.06.2018 в 17:39:24   # 679604
В опросе присутствовали, близкие родственники акима, "спасатели"-родственники жены акима, дальные и близкие кудалар акима?
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  Viktor11 01.06.2018 в 17:51:03   # 679606
Как можно опрос в инстаграмме считать за мнение народа
Я так думаю там преобладает все таки поколение не так много пожившее, а может и на работе не работавшее.
Ужас просто...
Решили блин...
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  Viktor11 01.06.2018 в 17:51:59   # 679607
Цитата: Dragon от 01.06.2018 17:39:24
В опросе присутствовали, близкие родственники акима, "спасатели"-родственники жены акима, дальные и близкие кудалар акима?
Аким контрольный пакет акций спасателей выкупил?
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  iUDA 01.06.2018 в 18:24:08   # 679617
Заебись дебилы!!!!
Пускай даже не только проплаченные отзывы были в инстаграмме, но делать из этого какие то выводы...
Есть специальные агенства, которые занимаются опросом населения профессионально, вот их результаты можно послушать.
И мне интересно, как я буду оплачивать? В квитанцию впишут? Так я могу не оплачивать, договор то я не подписывал
Вывод. Новость фейковая.
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  Dragon 01.06.2018 в 18:58:12   # 679622
Цитата: Viktor11 от 01.06.2018 17:51:59
Цитата: Dragon от 01.06.2018 17:39:24
В опросе присутствовали, близкие родственники акима, "спасатели"-родственники жены акима, дальные и близкие кудалар акима?
Аким контрольный пакет акций спасателей выкупил?


Он этих спасателей создает сам, из своих не далеких родственников. Речь не идет о мчсников, они частные создадут для таких жирных кусочков!
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  lokidogma 01.06.2018 в 19:18:28   # 679627
Херь какаято. Никто не слышал из моих знакомых. В инстаграме. Жесть!!!
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  Dragon 01.06.2018 в 19:33:03   # 679628
Цитата: lokidogma от 01.06.2018 19:18:28
Херь какаято. Никто не слышал из моих знакомых. В инстаграме. Жесть!!!


Главное инстаграмм власти отключают, когда прямой эфир проводит "личный враг хана". А так, в работе акимата "нужная вещь!"
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