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Шымкент
Акимы ЮКО и Шымкента выступили с обращением к шымкентцам
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SouthJoker 01 Июня 2018 в 22:13:17
"Дорогие горожане! Город Шымкент стал третьим мегаполисом в Казахстане. Поздравляем вас с этим знаменательным событием! В своем недавнем выступлении Президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил, что Казахстан начал реализацию стратегии развития агломерации. Если у нас раньше был только один город с миллионным населением - Алматы, то теперь три мегаполиса – Алматы, Астана и Шымкент. Город-миллионник - это всегда новые идеи, проекты, перспективы, большие инвестиции, что придает новый импульс развитию города. Шымкент шел к этому на протяжении веков. Уверены, новые возможности для развития города приведут к позитивным изменениям в жизни каждого горожанина. В то же время это и большая ответственность для всех нас.
Выступая на юбилейном Форуме международной стипендии «Болашак» в Астане, Глава государства подчеркнул, что будущее за городами-миллионниками, такие города должны стать удобными, безопасными, с модернизированными системами ЖКХ и высокой культурой.
Шымкент станет таким городом, потому что здесь живут открытые, доброжелательные, а главное, трудолюбивые люди. И мы верим, что вместе мы сможем сделать Шымкент городом, которым видит наш Президент – умным, зеленым и безопасным. Городом, в котором новые идеи легко комбинируются с традициями, где уважают историю, но в то же время стремятся к высоким технологиям.
Поздравляем всех шымкентцев с этим историческим моментом и желаем всем процветания и благополучия!", - говорилось в поздравлении.

https://www.zakon.kz/4921363-akimy-yuko-i-shymkenta-vystupili-s.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  SouthJoker 03.06.2018 в 00:29:45   # 679725
Что то часто вопрос поднимается, видать уже скоро...
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  Skype 03.06.2018 в 05:10:34   # 679738
А где горячая вода в кране? Понторезы
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  kkafp 03.06.2018 в 06:32:26   # 679743
Проедьте по Байтурсынова, от Торекулова в сторону мкр. Спортивного, ощутите себя в удобном и безопасном городе с кривыми дорогами.
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  DuMoH 03.06.2018 в 12:21:55   # 679764
Цитата: kkafp от 03.06.2018 06:32:26
Проедьте по Байтурсынова, от Торекулова в сторону мкр. Спортивного, ощутите себя в удобном и безопасном городе с кривыми дорогами.

Которую, к слову, недавно ремонтировали
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