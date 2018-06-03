Акимы ЮКО и Шымкента выступили с обращением к шымкентцам

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
SouthJoker 01 Июня 2018 в 22:13:17
Выступая на юбилейном Форуме международной стипендии «Болашак» в Астане, Глава государства подчеркнул, что будущее за городами-миллионниками, такие города должны стать удобными, безопасными, с модернизированными системами ЖКХ и высокой культурой.
Шымкент станет таким городом, потому что здесь живут открытые, доброжелательные, а главное, трудолюбивые люди. И мы верим, что вместе мы сможем сделать Шымкент городом, которым видит наш Президент – умным, зеленым и безопасным. Городом, в котором новые идеи легко комбинируются с традициями, где уважают историю, но в то же время стремятся к высоким технологиям.
Поздравляем всех шымкентцев с этим историческим моментом и желаем всем процветания и благополучия!", - говорилось в поздравлении.
https://www.zakon.kz/4921363-akimy-yuko-i-shymkenta-vystupili-s.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
SouthJoker 03.06.2018 в 00:29:45 # 679725
Цитата: kkafp от 03.06.2018 06:32:26
Проедьте по Байтурсынова, от Торекулова в сторону мкр. Спортивного, ощутите себя в удобном и безопасном городе с кривыми дорогами.
Проедьте по Байтурсынова, от Торекулова в сторону мкр. Спортивного, ощутите себя в удобном и безопасном городе с кривыми дорогами.
Которую, к слову, недавно ремонтировали