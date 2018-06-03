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Замглавы ДГД по ЮКО изобличен в коррупции
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Гость 02 Июня 2018 в 23:50:13
Заместитель руководителя ДГД по ЮКО изобличен в коррупции, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК.

"Национальным бюро по противодействию коррупции изобличен заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области Тенлибаев Н.С. Последний организовал и вовлек подчиненных ему руководителей четырех таможенных постов в преступную схему по систематическому получению взяток от предпринимателей за общее покровительство их внешнеэкономической деятельности", - говорится в информации пресс-службы.

Отмечается, что размер незаконных вознаграждений за период 2017-2018 годы составил 1,2 миллиона долларов США. Тенлибаев задержан на основании статьи 128 УПК и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zamglavyi-dgd-po-yuko-izoblichen-v-korruptsii-345724/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  reclama 03.06.2018 в 01:39:42   # 679729
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  divan 03.06.2018 в 02:00:39   # 679733
а сколько государство недополучило налогов на 1.2 млн взяток? И это только что удалось доказать, по одному единственному сотруднику.
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  Skype 03.06.2018 в 05:15:29   # 679739
3 года условно
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  jumanjiqz 03.06.2018 в 05:35:56   # 679741
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