Замглавы ДГД по ЮКО изобличен в коррупции

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Гость 02 Июня 2018 в 23:50:13
"Национальным бюро по противодействию коррупции изобличен заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Южно-Казахстанской области Тенлибаев Н.С. Последний организовал и вовлек подчиненных ему руководителей четырех таможенных постов в преступную схему по систематическому получению взяток от предпринимателей за общее покровительство их внешнеэкономической деятельности", - говорится в информации пресс-службы.
Отмечается, что размер незаконных вознаграждений за период 2017-2018 годы составил 1,2 миллиона долларов США. Тенлибаев задержан на основании статьи 128 УПК и водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zamglavyi-dgd-po-yuko-izoblichen-v-korruptsii-345724/
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Цитата: Skype от 03.06.2018 05:15:29
3 года условно
3 года условно
Вангуете, или вы знаете то, что мы не знаем?