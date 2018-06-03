В ЮКО создан фазанарий для увеличения численности диких животных

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Гость 03 Июня 2018 в 13:06:45
Фото : пресс-служба акима ЮКО
В прошлом году в Южно-Казахстанской области в целях воспроизводства и увеличения численности диких животных создан фазанарий, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.
Фазанарий, созданный в Сырдарья-Туркестанском государственном региональном природном парке, оснащён питомниками для разведения косуль, фазанов, куланов и джейранов. На территории 200 га планируется выращивать вручную куланов и джейранов, на 10 га – сибирских косуль, на 2 гектарах - фазанов.
В этом году питомник для косуль планируется пополнить 20 косулями, завезенными из Алматинской области, в числе которых 3 самки, 12 самцов и 5 детенышей. Косули - род оленей, семейство которых относится к отряду парнокопытных. Встречаются три вида косуль: европейская, сибирская, маньчжурская. В Казахстане обитает хорошо выраженный подвид — сибирская косуля.
Отметим, в питомнике фазанов на сегодняшний день насчитывается 34 головы птиц. В настоящее время ведутся работы по размножению их путем инкубации. Фазан - преимущественно оседлая птица, вьет свои гнезда из густого камыша и других растений. С апреля по май откладывают яйца и в течение 21-27 дней выводят птенцов.
В 2018 году в питомнике куланов и джейранов, построенном на территории государственного лесного фонда, подведомственного Созакскому государственному учреждению по охране лесов и животного мира, планируется завезти из Алтын-Емельского национального природного парка 20 голов куланов (15 самок, 5 самцов) и 20 голов джейранов (3 самок, 12 самцов и 5 детёнышей). Кулан – дикий родственник осла и лошади. На сегодняшний день в Казахстане насчитывается около 3 тыс. голов куланов. В связи с ежегодным сокращением численности куланов эти животные взяты под охрану и занесены в Красный список Международного союза охраны природы и «Красную книгу» Казахстана.
Джейран — парнокопытные млекопитающие, относящиеся к роду газелей и семейству полорогих. Всего в Казахстане обитает около 13-15 тыс. голов. Из них 5-7 тыс. голов завезены из Алтын-Емельского национального природного заповедника, оставшиеся из Устюртского заповедника и Актау-Бузачинского заказника, а также занесены в «Красную книгу» Казахстана.
Стоит отметить, все мероприятия по созданию питомников в целях охраны и увеличения животного мира проводятся среди местных исполнительных органов республики лишь в Южно-Казахстанской области.
http://www.zakon.kz/4921409-v-yuko-sozdan-fazanariy-dlya.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Территория обитания одного взрослого самца сибирской косули равна в среднем 60-65 га. Они планируют на 10 га. разместить дополнительно 20 косуль , 12 из которых самцы . Это что , некомпетентность или похеризм ? .
alpha_portal 03.06.2018 в 16:37:15 # 679783
Цитата: KAN13 от 03.06.2018 13:31:04
Территория обитания одного взрослого самца сибирской косули равна в среднем 60-65 га. Они планируют на 10 га. разместить дополнительно 20 косуль , 12 из которых самцы . Это что , некомпетентность или похеризм ? .
Территория обитания одного взрослого самца сибирской косули равна в среднем 60-65 га. Они планируют на 10 га. разместить дополнительно 20 косуль , 12 из которых самцы . Это что , некомпетентность или похеризм ? .
Это называется: выбить бюджет, и сделать все через жопу! Т.к., в принципе, это нахрен никому не нужно.
Фазанов сюда приплели, т.к. их и так валом на дарье. Скажут потом вот - с фазанами все получилось, а с остальными не вышло. Но бабла уже нет.
Примитивщина!
Цитата: андремас от 03.06.2018 14:50:14Это как?
Выращивать вручную...
Выращивать вручную...
Цитата: андремас от 03.06.2018 14:50:14искусственное оплодотворение.
Выращивать вручную...
Выращивать вручную...
Цитата: alpha_portal от 03.06.2018 16:37:15
Это называется: выбить бюджет, и сделать все через жопу! Т.к., в принципе, это нахрен никому не нужно.
Фазанов сюда приплели, т.к. их и так валом на дарье. Скажут потом вот - с фазанами все получилось, а с остальными не вышло. Но бабла уже нет.
Примитивщина!
Цитата: KAN13 от 03.06.2018 13:31:04
Территория обитания одного взрослого самца сибирской косули равна в среднем 60-65 га. Они планируют на 10 га. разместить дополнительно 20 косуль , 12 из которых самцы . Это что , некомпетентность или похеризм ? .
Территория обитания одного взрослого самца сибирской косули равна в среднем 60-65 га. Они планируют на 10 га. разместить дополнительно 20 косуль , 12 из которых самцы . Это что , некомпетентность или похеризм ? .
Это называется: выбить бюджет, и сделать все через жопу! Т.к., в принципе, это нахрен никому не нужно.
Фазанов сюда приплели, т.к. их и так валом на дарье. Скажут потом вот - с фазанами все получилось, а с остальными не вышло. Но бабла уже нет.
Примитивщина!
Цитата: Zoggyla от 03.06.2018 19:49:06
искусственное оплодотворение.
искусственное оплодотворение.
Цитата: alpha_portal от 03.06.2018 16:37:15
Это называется: выбить бюджет, и сделать все через жопу! Т.к., в принципе, это нахрен никому не нужно.
Фазанов сюда приплели, т.к. их и так валом на дарье. Скажут потом вот - с фазанами все получилось, а с остальными не вышло. Но бабла уже нет.
Примитивщина!
Цитата: KAN13 от 03.06.2018 13:31:04
Территория обитания одного взрослого самца сибирской косули равна в среднем 60-65 га. Они планируют на 10 га. разместить дополнительно 20 косуль , 12 из которых самцы . Это что , некомпетентность или похеризм ? .
Территория обитания одного взрослого самца сибирской косули равна в среднем 60-65 га. Они планируют на 10 га. разместить дополнительно 20 косуль , 12 из которых самцы . Это что , некомпетентность или похеризм ? .
Это называется: выбить бюджет, и сделать все через жопу! Т.к., в принципе, это нахрен никому не нужно.
Фазанов сюда приплели, т.к. их и так валом на дарье. Скажут потом вот - с фазанами все получилось, а с остальными не вышло. Но бабла уже нет.
Примитивщина!
Может быть. Но я был там. Помогал им фазанами. Ездил с главным специалистом. Мужик с большой буквы. Смотрел их угодья. Правда, до пожара. Сейчас не знаю, как там обстоят дела. Ограждении краев не видать. Для размножении вне воле для косули там сделано все условия. Обустроено все по уму. Молодцы кроче. Браконьеров не встречал.
Ездили за Арысь, вдоль Сырдарии. Видел, как ставят фотоловушки. Только до Туркестанских угодьи не смог поехать. Хотел бы посмотреть Бухарских оленей.
Насчет ихнего самого главного слышал, что его свата инспектора оформили вне сезона. Он не "вмешивался".
Так вот, фазанам созданы все условия там. И они путем инкубации хотят размножать их поголовье. Помоему, фазана слишком много никогда не будет. Охотники меня поймут. А если вдоль дарии косулю в будущем встречу, это будет вообще супер. Я этих пацанов поддерживаю.
Думаю, на такое гос средств не жалко. Полюбому лучше, чем 19лярдов на днюху тратить.
Цитата: KAN13 от 03.06.2018 13:31:04
Территория обитания одного взрослого самца сибирской косули равна в среднем 60-65 га. Они планируют на 10 га. разместить дополнительно 20 косуль , 12 из которых самцы . Это что , некомпетентность или похеризм ? .
Территория обитания одного взрослого самца сибирской косули равна в среднем 60-65 га. Они планируют на 10 га. разместить дополнительно 20 косуль , 12 из которых самцы . Это что , некомпетентность или похеризм ? .
Речь идет о размножении дичи вне воле, близким к естественному среде обитания.
Надеюсь, помните как он выпускал в парке Астаны фазанов? Там некотырые были без хвостов и попали на камеру хабара
А теперь вопрос. Ктото знает о судьбе выпущенных фазанов в Астане? Как мне известно, даже в Караганде они на воле не встречаются
Вот нашел. Так вот, посередине самка румынского фазана и содержать в Астане их вместе с охотничьими фазанами. Это не допустимо, так как получиться из них херня какая та.
Цитата: Dior от 03.06.2018 22:25:22
Легальная охота на "запрет" для избранных?
Легальная охота на "запрет" для избранных?
Это рядом, в Сейтжановских угодьях. Вот там браконьерят вертолетами даже. Хуле, сват самого Назарбаева!
Цитата: Даун от 03.06.2018 21:05:59
У нас помидоры без гос. подержки не могут выростить. Наверное не Косули а казюли с носа хотят разводить.
У нас помидоры без гос. подержки не могут выростить. Наверное не Косули а казюли с носа хотят разводить.
Об этом у любителя этих "картинок" спрашиваем. Он у нас всеядный и всезнающий. Сейчас закидает всего отовсюду и не по теме главное!
Цитата: Ал от 03.06.2018 20:11:43
Цитата: Zoggyla от 03.06.2018 19:49:06
искусственное оплодотворение.
искусственное оплодотворение.