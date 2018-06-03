В ЮКО создан фазанарий для увеличения численности диких животных

Цитата: KAN13 от



Территория обитания одного взрослого самца сибирской косули равна в среднем 60-65 га. Они планируют на 10 га. разместить дополнительно 20 косуль , 12 из которых самцы . Это что , некомпетентность или похеризм ? . Территория обитания одного взрослого самца сибирской косули равна в среднем 60-65 га. Они планируют на 10 га. разместить дополнительно 20 косуль , 12 из которых самцы . Это что , некомпетентность или похеризм ? .

Это называется: выбить бюджет, и сделать все через жопу! Т.к., в принципе, это нахрен никому не нужно.Фазанов сюда приплели, т.к. их и так валом на дарье. Скажут потом вот - с фазанами все получилось, а с остальными не вышло. Но бабла уже нет.Примитивщина!