Шардаринское водохранилище станет конкурентом турецким пляжам?

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danilov 04 Июня 2018 в 12:40:11
Комментарии, по рейтингу, по дате
А что они цены не озвучили за сутки? За 10 дней Турция дешевле будет вместе с перелётомА что , цены космические? Озвучьте если знаете, очень интересно. Хотел похвалить, но Вы остановили.
Коттедж 15 тыс, рассчитан на 2 человека. Завтрака ничего нет.
Пришлось брать следующий вариант за 45 тыс сутки. Ещё доплатили за раскладушку.
В меню цены ресторанные.
нам ещё предложили за 75 тыс вариант сутки, но мы отказались
Цитата: старик от 04.06.2018 13:47:05
Quote:
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А что они цены не озвучили за сутки? За 10 дней Турция дешевле будет вместе с перелётомА что , цены космические? Озвучьте если знаете, очень интересно. Хотел похвалить, но Вы остановили.
Зная аппетиты наших "бизнесменов" не трудно предположить.
Смените чиновников-воров, а потом обустраивайте. Пока все они сидят у власти не будет ничего хорошего.
MишаМашкевич 04.06.2018 в 16:01:36 # 679932
За от 1800$ ультра все включено.(но они предлагают пенную вечеринки, аниматоры, более менее выпивка и конечно море).
Хайнань от 600$.
Тай от 800$.
Эмираты от 700$. За 2300$ можно ультра все включено в риксосе 2 взрослым+2 детей