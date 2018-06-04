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Шымкент
Шардаринское водохранилище станет конкурентом турецким пляжам?
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danilov 04 Июня 2018 в 12:40:11
Комментарии, по рейтингу, по дате
  СССР 04.06.2018 в 12:42:18   # 679893
А что они цены не озвучили за сутки? За 10 дней Турция дешевле будет вместе с перелётом
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  Tigr2 04.06.2018 в 13:15:34   # 679901
п..ц отдыху и рыбалке на Шардаре.
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  старик 04.06.2018 в 13:47:05   # 679913
Quote:
А что они цены не озвучили за сутки? За 10 дней Турция дешевле будет вместе с перелётом
А что , цены космические? Озвучьте если знаете, очень интересно. Хотел похвалить, но Вы остановили.
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  СССР 04.06.2018 в 14:30:42   # 679918
Поехали впятером туда.
Коттедж 15 тыс, рассчитан на 2 человека. Завтрака ничего нет.
Пришлось брать следующий вариант за 45 тыс сутки. Ещё доплатили за раскладушку.
В меню цены ресторанные.

нам ещё предложили за 75 тыс вариант сутки, но мы отказались
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  КЕДЫ 04.06.2018 в 14:34:17   # 679919
Нормальные цены. А сколько из Шыма сейчас стоит в Турцию сгонять отдохнуть?
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  Yegor2030 04.06.2018 в 14:34:32   # 679920
Цитата: старик от 04.06.2018 13:47:05
Quote:
А что они цены не озвучили за сутки? За 10 дней Турция дешевле будет вместе с перелётом
А что , цены космические? Озвучьте если знаете, очень интересно. Хотел похвалить, но Вы остановили.

Зная аппетиты наших "бизнесменов" не трудно предположить.
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  kkafp 04.06.2018 в 14:49:44   # 679921
Если с умом подойти, то получится множество прекрасных зон отдыха. И рыбалку можно окультурить. А еще аэропорт Чардара восстановить. Появится куча рабочих мест. Затея отличная, главное исполнение чтобы не просрали.
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  Directrix 04.06.2018 в 14:59:04   # 679923
Да какой курорт, вы о чем? Там летом +60 в тени, воздух сухой, через 3 дня губы трескаются от воды и жары. Достопримечательностей 0+. Туристы должны быть отмороженные полностью чтобы поехать туда отдыхать, да еще на 7-10 дней. Лучше планшеты и вертолеты собирать.
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  Dior 04.06.2018 в 15:29:35   # 679927
Они хоть думаю, что пишут?
Смените чиновников-воров, а потом обустраивайте. Пока все они сидят у власти не будет ничего хорошего.
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  MишаМашкевич 04.06.2018 в 16:01:36   # 679932
Турция сингл 900$, дабл 1200$ 5 звезд,1 линия,все включено.
За от 1800$ ультра все включено.(но они предлагают пенную вечеринки, аниматоры, более менее выпивка и конечно море).
Хайнань от 600$.
Тай от 800$.
Эмираты от 700$. За 2300$ можно ультра все включено в риксосе 2 взрослым+2 детей
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