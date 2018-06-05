Депутаты маслихата и акимат Шымкента инициировали совместное решение о статусе города

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danilov 05 Июня 2018 в 11:10:42
В соответствии с законом Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года №2572- ХІІ «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», к городам республиканского значения относятся населенные пункты, имеющие особое государственные значение или с численностью населения, превышающей миллион человек.
Выступая перед народными избраннками глава Шымкента подчеркнул – на сессии подписан исторический документ, который является началом большой работы по приданию Шымкенту статуса города республиканского значения.
Статус города республиканского значения предусматривает новые возможности. Эти положительные изменения коснутся как всех сфер развития города так и каждого жителя в отдельности.
Планов много, и все они могут быть исполнены только при поддержке и участии депутатов маслихата и жителей города, - подчеркнул глава Шымкента Нурлан Сауранбаев.