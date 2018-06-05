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Подростка подозревают в сексуальном насилии в отношении 6-летнего ребенка в ЮКО
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danilov 05 Июня 2018 в 16:56:54
14-летний подросток подозревается в насильственных действиях сексуального характера в отношении шестилетнего ребенка в ЮКО, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Инцидент произошел 4 июня на улице в Каратауском районе Южно-Казахстанской области.

В пресс-службе ДВД ЮКО подтвердили информацию и сообщили следующее:

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Каратауского отдела полиции, начато досудебное расследование по статье УК РК "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемый установлен, назначены экспертизы, по их результатам будет принято процессуальное решение. Подозреваемым и потерпевшим лицами являются дети", - сообщили в полиции.

В правоохранительных органах добавили, что в данный момент несовершеннолетний подозреваемый находится на попечительстве родителей.

"Он был доставлен (в полицию. - Прим. автора), с ним были проведены все необходимые следственные действия в рамках данного уголовного дела", - сообщили в ДВД.

Напомним, в марте в Сети появилась информация о "сексуальном насилии" над школьником из села Абай Сарыагашского района ЮКО. Подозреваемыми в групповом изнасиловании стали несколько старшеклассников. Инцидент получил огромный общественный резонанс.

https://tengrinews.kz/crime/podrostka-podozrevayut-seksualnom-nasilii-otnoshenii-6-345943/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  PIKASSO 05.06.2018 в 18:19:09   # 680071
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