Подростка подозревают в сексуальном насилии в отношении 6-летнего ребенка в ЮКО

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danilov 05 Июня 2018 в 16:56:54
Инцидент произошел 4 июня на улице в Каратауском районе Южно-Казахстанской области.
В пресс-службе ДВД ЮКО подтвердили информацию и сообщили следующее:
"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Каратауского отдела полиции, начато досудебное расследование по статье УК РК "Насильственные действия сексуального характера". Подозреваемый установлен, назначены экспертизы, по их результатам будет принято процессуальное решение. Подозреваемым и потерпевшим лицами являются дети", - сообщили в полиции.
В правоохранительных органах добавили, что в данный момент несовершеннолетний подозреваемый находится на попечительстве родителей.
"Он был доставлен (в полицию. - Прим. автора), с ним были проведены все необходимые следственные действия в рамках данного уголовного дела", - сообщили в ДВД.
Напомним, в марте в Сети появилась информация о "сексуальном насилии" над школьником из села Абай Сарыагашского района ЮКО. Подозреваемыми в групповом изнасиловании стали несколько старшеклассников. Инцидент получил огромный общественный резонанс.
https://tengrinews.kz/crime/podrostka-podozrevayut-seksualnom-nasilii-otnoshenii-6-345943/