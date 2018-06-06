"Исторический момент" - аким ЮКО о переносе областного центра в Туркестан

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danilov 06 Июня 2018 в 16:07:08
Сообщается, что на внеочередной сессии южноказахстанского областного маслихата депутатами был рассмотрен ряд важных вопросов, в числе которых предоставление городу Шымкент особого статуса, перенос областного центра в город Туркестан и изменение границ Туркестана и Кентау.
Согласно изменениям, в случае переноса областного центра, 12 сельских округов, подведомственных акимату города Туркестан, будут переданы акимату города Кентау. Кроме того, учитывается расположение всех социальных, административных объектов и инфраструктуры, включая обеспечение населения питьевой водой, газом, автомобильными дорогами, линиями связи, поливной водой и землей.
В работе сессии принял участие аким области Жансеит Туймебаев, который сердечно поздравил общественность с тем, что Шымкент достиг миллионной отметки.
"Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев всегда уделяет особое внимание южному региону. Первые шаги в истории независимого Казахстана, направленные на придание городу особого статуса, взяли свое начало в 2014 году. И вот мы достигли этой цели. Шымкент стал одним из трех городов с населением в один миллион человек. Сегодня вместе с вами мы находимся на пороге исторического момента, рассматриваем вопрос о присвоении Шымкенту статуса города республиканского значения и вопрос переноса областного центра. С большой радостью хочу отметить, что выбор священного Туркестана - это исторический момент не только для нашего народа, но и для всего тюркского мира. Об этом свидетельствуют совместные обсуждения и публичные дискуссии с населением, в ходе внесения изменений в границы Туркестана и Кентау", - подчеркнул Жансеит Туймебаев.
Специальная рабочая группа, созданная при правительстве, проанализировала экономическую эффективность при рассмотрении данных вопросов, в том числе влияние на социально-экономическое развитие Шымкента, Туркестана, Кентау и всей области.
В соответствии с вышеупомянутым предложением народные избранники подписали постановление акимата области и решение маслихата по некоторым вопросам административно-территориального деления Южно-Казахстанской области.
В целом уровень инженерной инфраструктуры города высок. Эти показатели позволяют придать Шымкенту особый статус.
"Туркестан - это священное место, которое сохранило и благословило казахскую землю. В этой связи мы надеемся, что Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев примет судьбоносное решение. Очевидно, что эта инициатива, станет ярким проявлением духовного возрождения. Считаю, что Туркестан в сфере туризма будет конкурировать с такими городами, как Самарканд, Бухара, Хива и другими тюркскими городами мира, а в качестве столицы тюркского мира и областного центра повысит имидж Казахстана на мировой арене", - резюмировал аким ЮКО.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/istoricheskiy-moment-akim-yuko-perenose-oblastnogo-tsentra-345958/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Поясните пжста
Цитата: строитель от 06.06.2018 16:19:53
не понял. Туркестан станет областным центром? Или столицей тюркского мира?
Поясните пжста
не понял. Туркестан станет областным центром? Или столицей тюркского мира?
Поясните пжста
Читайте между строк: "Срочно нужно выделить много лярдов зелени. А то накопилось, а девать уже некуда".
Nightwalker 06.06.2018 в 17:28:54 # 680220
tatarin 69 06.06.2018 в 18:00:50 # 680233
Цитата: Nightwalker от 06.06.2018 17:28:54
Хоть чинуш этих в городе меньше станет
Хоть чинуш этих в городе меньше станет
...наивный....
alpha_portal 06.06.2018 в 19:19:20 # 680241
Цитата: Nightwalker от 06.06.2018 17:28:54
Хоть чинуш этих в городе меньше станет
Хоть чинуш этих в городе меньше станет
Т.к. мы теперь город Республеканского масштаба, а до этого были областным центром, то звание областного центра освободилось. И его просто надо кому-то передать. Вот и решили Туркестану.