Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Шымкент
Развязку на «Бекжане» обещают закончить поздней осенью
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 06 Июня 2018 в 16:11:30
До поздней осени придется терпеть неудобства автомобилистам, которые оказываются на развязке возле известного рынка «Бекжан».

Строительство развязки возле рынка Бекжан в Шымкенте, которое началось в 2017 году, завершено на 80%. Строители планируют сдать объект общей стоимостью 1 млрд. 700 млн. тенге в первых числах ноября.

Ранее представители компании намеревались закончить работы раньше положенного срока — в августе. И даже давали слово. Однако, уже сегодня застройщики похоже отказываются от данного обещания. Представители подрядной организации рассказали, что возможности сдачи раньше положенного срока нет.

https://otyrar.kz/2018/06/razvyazku-na-bekzhane-v-shymkente-zakonchat-pozdnej-osenyu/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  SVOY 06.06.2018 в 17:40:40   # 680227
Какого года не сообщают?
поощрить | покарать
  DuMoH 06.06.2018 в 17:47:57   # 680229
Так там уже вроде почти закончено, визуально уже вроде осталось только соединить дороги...
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь