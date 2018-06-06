Развязку на «Бекжане» обещают закончить поздней осенью

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danilov 06 Июня 2018 в 16:11:30
Строительство развязки возле рынка Бекжан в Шымкенте, которое началось в 2017 году, завершено на 80%. Строители планируют сдать объект общей стоимостью 1 млрд. 700 млн. тенге в первых числах ноября.
Ранее представители компании намеревались закончить работы раньше положенного срока — в августе. И даже давали слово. Однако, уже сегодня застройщики похоже отказываются от данного обещания. Представители подрядной организации рассказали, что возможности сдачи раньше положенного срока нет.
https://otyrar.kz/2018/06/razvyazku-na-bekzhane-v-shymkente-zakonchat-pozdnej-osenyu/