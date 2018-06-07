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Шымкент
Восьми иностранцам пересадили почки в Шымкенте
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danilov 07 Июня 2018 в 15:55:28
ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте провели сотую операцию по пересадке почки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В области на учете состоит около 700 пациентов с почечной недостаточностью, которые нуждаются в наиболее радикальном способе лечения - трансплантации почки.

«С 2013 года по настоящее время на базе Шымкентской городской больницы скорой медицинской помощи успешно выполнено 100 трансплантаций почек, что показывает высокий профессиональный уровень врачей и большое достижение больницы.

С целью развития медицинского туризма при поддержке акимата ЮКО и управления здравоохранения на настоящее время на базе ШГБСМП проведена трансплантация почки от живых доноров 8 иностранным гражданам из Германии, Канады, Израиля, Румынии», - сообщили в управлении здравоохранения.

Медики отмечают, что состояние больных удовлетворительное. Доноры и реципиенты выписаны на амбулаторное лечение. В дальнейшем планируется развитие медицинского туризма в ЮКО.

http://lenta.inform.kz/ru/vos-mi-inostrancam-peresadili-pochki-v-shymkente_a3278810
Комментарии, по рейтингу, по дате
  lokidogma 07.06.2018 в 16:13:15   # 680381
Свои почки привозят или страну распродаем на органы?
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  Дядя Нурик 07.06.2018 в 18:05:13   # 680407
Бедные нуждающиеся казахстанцы скорей всего для выживания продают. На широкий поток поставят, наверно. Всё для иностранцев: земли, недра, почки...
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  Snake666 07.06.2018 в 19:33:29   # 680415
Цитата: Дядя Нурик от 07.06.2018 18:05:13
Бедные нуждающиеся казахстанцы скорей всего для выживания продают. На широкий поток поставят, наверно. Всё для иностранцев: земли, недра, почки...


Хорошо если добровольно продают.
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