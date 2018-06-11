Трансформаторы весом до 300 тонн будут делать в Шымкенте

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danilov 11 Июня 2018 в 11:52:24
Asia Trafo будет один из первых в Казахстане трансформаторных заводов, который будет разрабатывать и производить шунтирующие реакторы, автотрансформаторы, трансформаторы весом до 300 тонн для различного назначения энергетических, промышленных электросетей.
Стоит отметить, в проектировании трансформаторов будет использоваться современное программное обеспечение.
На данный момент по строительству завода закончен монтаж оборудования это: радиально сверлильного станка R60 и R100 немецкой фирмы KNUTH. Подготовлены к монтажу и ожидают прибытия шеф-инженера линии продольного и поперечного раскроя электротехнической стали Tuboly-Asronic из Швейцария.
Трудно переоценить значение холдинга Alageum Electric как кузницы кадров отечественного трансформаторостроения, научной и производственной базы развития этой важнейшей отрасли электротехнической промышленности.
Опыт, накопленный Alageum Electric был использован при проектировании, строительстве и организации уникального завода Asia Trafo в Средней Азии.
Проект реализуется при финансовой поддержке АО «Банк Развития Казахстана» и АО «БРК – Лизинг». Общий объем инвестиций составил 17,9 млрд тенге, из которых 14,6 млрд тенге — заемные средства.
Как отмечает генеральный директор завода Asia Trafo Сергазы Кунтуаров: «Мы сделали ставку на новые современные технологии, новое технологическое мышление и высококвалифицированный коллектив, обеспечив сотрудников комфортными и безопасными условиями труда».
Asia Trafo в условиях конкуренции сформировал целенаправленную стратегию развития, нацеленную на опережение потенциальных конкурентов по качеству и надежности разрабатываемой продукции.
В основе реализуемой стратегии будут применяться современные программные продукты.
https://otyrar.kz/2018/06/stroitelstvo-novogo-transformatornogo-zavoda-v-shymkente-v-samom-razgare/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Антибиотик 11.06.2018 в 12:20:38 # 680706
теперь вот трансформаторный
Цитата: acid от 11.06.2018 17:47:22
насосный завод построили
теперь вот трансформаторный
насосный завод построили
теперь вот трансформаторный
Дохрена чего "пооткрывали" к приездам шала в город. Но каждый только что открытый завод не проработав ни дня закрывался! Посмотрим и на этот