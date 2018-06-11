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Шымкент
Трансформаторы весом до 300 тонн будут делать в Шымкенте
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danilov 11 Июня 2018 в 11:52:24
На сегодняшний день строительство отечественного крупнейшего завода Asia Trafo по производству трансформаторов, автотрансформаторов и шунтирующих реакторов весом до 300 тонн в самом разгаре.

Asia Trafo будет один из первых в Казахстане трансформаторных заводов, который будет разрабатывать и производить шунтирующие реакторы, автотрансформаторы, трансформаторы весом до 300 тонн для различного назначения энергетических, промышленных электросетей.

Стоит отметить, в проектировании трансформаторов будет использоваться современное программное обеспечение.

На данный момент по строительству завода закончен монтаж оборудования это: радиально сверлильного станка R60 и R100 немецкой фирмы KNUTH. Подготовлены к монтажу и ожидают прибытия шеф-инженера линии продольного и поперечного раскроя электротехнической стали Tuboly-Asronic из Швейцария.

Трудно переоценить значение холдинга Alageum Electric как кузницы кадров отечественного трансформаторостроения, научной и производственной базы развития этой важнейшей отрасли электротехнической промышленности.

Опыт, накопленный Alageum Electric был использован при проектировании, строительстве и организации уникального завода Asia Trafo в Средней Азии.

Проект реализуется при финансовой поддержке АО «Банк Развития Казахстана» и АО «БРК – Лизинг». Общий объем инвестиций составил 17,9 млрд тенге, из которых 14,6 млрд тенге — заемные средства.

Как отмечает генеральный директор завода Asia Trafo Сергазы Кунтуаров: «Мы сделали ставку на новые современные технологии, новое технологическое мышление и высококвалифицированный коллектив, обеспечив сотрудников комфортными и безопасными условиями труда».

Asia Trafo в условиях конкуренции сформировал целенаправленную стратегию развития, нацеленную на опережение потенциальных конкурентов по качеству и надежности разрабатываемой продукции.

В основе реализуемой стратегии будут применяться современные программные продукты.

https://otyrar.kz/2018/06/stroitelstvo-novogo-transformatornogo-zavoda-v-shymkente-v-samom-razgare/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ilya. 11.06.2018 в 11:56:40   # 680704
Ну у трансформатора вес не самая главная характеристика. Если конечно в металлолом не сдавать.
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  Антибиотик 11.06.2018 в 12:20:38   # 680706
Как красиво говорят!))
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  Skype 11.06.2018 в 13:02:03   # 680713
Круто полный цикл, или отверточная сборка?
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  Joykin 11.06.2018 в 13:19:56   # 680721
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  Yerla 11.06.2018 в 13:53:31   # 680731
вах-вах .. молодцы
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  acid 11.06.2018 в 17:47:22   # 680756
насосный завод построили
теперь вот трансформаторный
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  Dragon 11.06.2018 в 20:05:35   # 680759
Цитата: acid от 11.06.2018 17:47:22
насосный завод построили
теперь вот трансформаторный


Дохрена чего "пооткрывали" к приездам шала в город. Но каждый только что открытый завод не проработав ни дня закрывался! Посмотрим и на этот
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