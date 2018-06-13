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Шымкент
«Зеленый пояс» на месте бывшей городской свалки в Шымкенте так и не появился
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danilov 13 Июня 2018 в 10:24:06
В Шымкенте парк на месте бывшего мусорного полигона может пополнить ряды объектов-долгостроев.

По словам заказчика, подрядчик — ТОО «Нуртаныстрой» не выполнил своих обязательств в полной мере. Из 536 млн тенге, предусмотренных на строительство, 210 млн подрядчик уже получил и использовал. Хотя на эту сумму он должен был построить две автостоянки, проложить тротуары, провести освещение и посадить «зеленый пояс», но последнего здесь как не было, так и нет.

Поэтому отдел ЖКХ приостановил выделение следующего транша в 300 млн тенге. Подрядчик долгостроя сейчас занят работой над собственными ошибками. Так или иначе этот вопрос теперь будет решаться в суде.

https://otyrar.kz/2018/06/zelenyj-poyasna-meste-byvshej-gorodskoj-svalki-v-shymkente-tak-i-ne-poyavilsya/
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  Дядя Нурик 13.06.2018 в 10:39:04   # 680959
Раз не получилось посадить "Зеленый пояс", значит надо посадить директора подрядчика. Чей он человек, кто его крышует, почему деньги выделяют и не контролируют? Все тендера акиматовские надо взять под жесткий контроль апокурорам и финполу. Что за фирмы выигрывают? Это большой минус гор и облакима, если они допускают такие фирмы. Хотя, если вдруг кто то получает откаты, то что можно ожидать от таких ТОО? Это как те заводы, которые открывают с помпой, и через некоторое время тихо закрывают.
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  kkafp 13.06.2018 в 10:40:33   # 680960
Ситуация настолько традиционна, что не вызывает ни капли удивления
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  Dragon 13.06.2018 в 11:40:36   # 680976
ТОО Нур таныс... И этим все сказано по ходу. У нас страна тамыр-таныс, туысканов. Тем более если эти родственники банана, то рубят бабки народной по полной
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  alpha_portal 13.06.2018 в 12:49:11   # 681002
Зае*али!
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  неаполь 13.06.2018 в 15:29:48   # 681036
Цитата: Дядя Нурик от 13.06.2018 10:39:04
Раз не получилось посадить "Зеленый пояс", значит надо посадить директора подрядчика. Чей он человек, кто его крышует, почему деньги выделяют и не контролируют? Все тендера акиматовские надо взять под жесткий контроль апокурорам и финполу. Что за фирмы выигрывают? Это большой минус гор и облакима, если они допускают такие фирмы. Хотя, если вдруг кто то получает откаты, то что можно ожидать от таких ТОО? Это как те заводы, которые открывают с помпой, и через некоторое время тихо закрывают.
Не получилось зелёный пояс посадить и не получится директора посадить!!! Он не виноват, это сторож д.Вася все украл, его будут долго искать. Вот так про эту историю и забудут!!
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