«Зеленый пояс» на месте бывшей городской свалки в Шымкенте так и не появился

Раз не получилось посадить "Зеленый пояс", значит надо посадить директора подрядчика. Чей он человек, кто его крышует, почему деньги выделяют и не контролируют? Все тендера акиматовские надо взять под жесткий контроль апокурорам и финполу. Что за фирмы выигрывают? Это большой минус гор и облакима, если они допускают такие фирмы. Хотя, если вдруг кто то получает откаты, то что можно ожидать от таких ТОО? Это как те заводы, которые открывают с помпой, и через некоторое время тихо закрывают.