В аэропорту Шымкента

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danilov 13 Июня 2018 в 11:37:23
Комментарии, по рейтингу, по дате
Mitsubishi S 13.06.2018 в 12:13:45 # 680984
По ходу не доехал с алматы в шымкент и привезли на эвакуаторе.
ИНКВИЗИТОР 13.06.2018 в 12:41:57 # 680998
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 13.06.2018 12:41:57
Очередная пузотерка безсмысленная... ни сена на ней привезти ни скот на рынок вывезти
Очередная пузотерка безсмысленная... ни сена на ней привезти ни скот на рынок вывезти
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 13.06.2018 12:41:57
Очередная пузотерка безсмысленная... ни сена на ней привезти ни скот на рынок вывезти
Очередная пузотерка безсмысленная... ни сена на ней привезти ни скот на рынок вывезти
ну почему ж? травку в бардачок, бабу в модный магазин...
SouthJoker 13.06.2018 в 14:01:59 # 681023
Цитата: 332-712 от 13.06.2018 13:30:34
ну почему ж? травку в бардачок, бабу в модный магазин...
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 13.06.2018 12:41:57
Очередная пузотерка безсмысленная... ни сена на ней привезти ни скот на рынок вывезти
Очередная пузотерка безсмысленная... ни сена на ней привезти ни скот на рынок вывезти
ну почему ж? травку в бардачок, бабу в модный магазин...
Травку на бардачок, кобылу в магаз
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 13.06.2018 12:41:57
Очередная пузотерка безсмысленная... ни сена на ней привезти ни скот на рынок вывезти
Очередная пузотерка безсмысленная... ни сена на ней привезти ни скот на рынок вывезти
З -зависть ...
Цитата: Джимбо от 13.06.2018 17:40:20
Глядишь когда нибудь начнут штрафовать не взирая на чины и погоны?
Глядишь когда нибудь начнут штрафовать не взирая на чины и погоны?
Штрафуют вовсю, но только не в нашей стране!
Цитата: старик от 13.06.2018 18:47:27
Так чей аппарат?
Так чей аппарат?
Как чей? У нас в городе есть единственный "особо приближенный к царю". И он как все его родственники - бизнесмен! 😉
Цитата: Dragon от 13.06.2018 19:33:17
Как чей? У нас в городе есть единственный "особо приближенный к царю". И он как все его родственники - бизнесмен! 😉
Цитата: старик от 13.06.2018 18:47:27
Так чей аппарат?
Так чей аппарат?
Как чей? У нас в городе есть единственный "особо приближенный к царю". И он как все его родственники - бизнесмен! 😉
А можно первую букву фамилии хотя бы?