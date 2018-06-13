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Шымкент
В аэропорту Шымкента
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danilov 13 Июня 2018 в 11:37:23

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  shy_ric 13.06.2018 в 11:41:18   # 680977
машина солидная, а на эвакуаторе сэкономили?
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  Эндрю 13.06.2018 в 11:59:56   # 680980
....ага видал, в группу бмв уже с утра закинули фоток и видосиков. Клёвая тачка, но БМВ лучше!
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  Mitsubishi S 13.06.2018 в 12:13:45   # 680984
может на гулянку заказали (свадьба , выпускные)
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  гримм 13.06.2018 в 12:15:50   # 680985
Эх скатнуться бы на ней на рыбалку по тугоям Сырдарьи
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  Skype 13.06.2018 в 12:20:20   # 680987
Из тех тазиков на которых едешь и боишься чего нибудь оторвать снизу
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  jumanjiqz 13.06.2018 в 12:20:40   # 680988
А про что пост, то что тачка эксклюзивная? В Алмате этих Gallardo не мало...
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  Денис222 13.06.2018 в 12:21:19   # 680990
Эт я себе прикупил по случаю...а че, могу себе позволить...я же в нефтяной стране живу шшсг.
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  СССР 13.06.2018 в 12:25:19   # 680991
На самолёте прилетела?
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  332-712 13.06.2018 в 12:25:56   # 680992
да это ж Ламбо для нищебродов, вы чо.
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  РусланY 13.06.2018 в 12:41:25   # 680997
В аэропорту шымкента машина из алматы на таразовском эвакуаторе.
По ходу не доехал с алматы в шымкент и привезли на эвакуаторе.
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  ИНКВИЗИТОР 13.06.2018 в 12:41:57   # 680998
Очередная пузотерка безсмысленная... ни сена на ней привезти ни скот на рынок вывезти
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  Viktor11 13.06.2018 в 12:54:12   # 681004
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  332-712 13.06.2018 в 13:30:34   # 681015
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 13.06.2018 12:41:57
Очередная пузотерка безсмысленная... ни сена на ней привезти ни скот на рынок вывезти


ну почему ж? травку в бардачок, бабу в модный магазин...
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  SouthJoker 13.06.2018 в 14:01:59   # 681023
Цитата: 332-712 от 13.06.2018 13:30:34
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 13.06.2018 12:41:57
Очередная пузотерка безсмысленная... ни сена на ней привезти ни скот на рынок вывезти


ну почему ж? травку в бардачок, бабу в модный магазин...


Травку на бардачок, кобылу в магаз
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  Рамзес 13.06.2018 в 16:37:11   # 681050
Цитата: ИНКВИЗИТОР от 13.06.2018 12:41:57
Очередная пузотерка безсмысленная... ни сена на ней привезти ни скот на рынок вывезти

З -зависть ...
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  Джимбо 13.06.2018 в 17:40:20   # 681067
Глядишь когда нибудь начнут штрафовать не взирая на чины и погоны?
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  гримм 13.06.2018 в 18:08:10   # 681074
Цитата: Джимбо от 13.06.2018 17:40:20
Глядишь когда нибудь начнут штрафовать не взирая на чины и погоны?

Штрафуют вовсю, но только не в нашей стране!
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  старик 13.06.2018 в 18:47:27   # 681085
Так чей аппарат?
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  Dragon 13.06.2018 в 19:33:17   # 681093
Цитата: старик от 13.06.2018 18:47:27
Так чей аппарат?


Как чей? У нас в городе есть единственный "особо приближенный к царю". И он как все его родственники - бизнесмен! 😉
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  КЕДЫ 13.06.2018 в 20:14:48   # 681098
Цитата: Dragon от 13.06.2018 19:33:17
Цитата: старик от 13.06.2018 18:47:27
Так чей аппарат?


Как чей? У нас в городе есть единственный "особо приближенный к царю". И он как все его родственники - бизнесмен! 😉


А можно первую букву фамилии хотя бы?
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