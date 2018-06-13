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Шымкент
ДТП на трассе близ Шымкента: отбойник "прошил" Lada насквозь
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danilov 13 Июня 2018 в 16:57:03


Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 13.06.2018 в 18:05:20   # 681072

Надо срочно менять торцевую конструкцию отбойника , это далеко не первый случай гибели людей при столкновении автомобиля с торцевой конструкцией отбойника .
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  Рамзес 13.06.2018 в 18:17:42   # 681078
Цитата: KAN13 от 13.06.2018 18:05:20

Надо срочно менять торцевую конструкцию отбойника , это далеко не первый случай гибели людей при столкновении автомобиля с торцевой конструкцией
отбойника .

А может прокладку между рулем и сидением менять?
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  Рамзес 13.06.2018 в 18:19:08   # 681079
Мне жаль людей,но как соблюдают ПДД....
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  звукач 13.06.2018 в 19:12:33   # 681088
вот такие законцовки барьера мне постоянно кажется что сделаны для наилучшего убийства людей находящихся в автомобиле.
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