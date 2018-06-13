ДТП на трассе близ Шымкента: отбойник "прошил" Lada насквозь

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danilov 13 Июня 2018 в 16:57:03
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Надо срочно менять торцевую конструкцию отбойника , это далеко не первый случай гибели людей при столкновении автомобиля с торцевой конструкцией отбойника .
Цитата: KAN13 от 13.06.2018 18:05:20
Надо срочно менять торцевую конструкцию отбойника , это далеко не первый случай гибели людей при столкновении автомобиля с торцевой конструкцией
отбойника .
Надо срочно менять торцевую конструкцию отбойника , это далеко не первый случай гибели людей при столкновении автомобиля с торцевой конструкцией
отбойника .
А может прокладку между рулем и сидением менять?