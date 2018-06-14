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Шымкент
В Шымкенте судья куррупционер получил 4 года
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danilov 14 Июня 2018 в 12:46:32
В городе Шымкенте Аль-Фарабийский районный суд признал судью Мактааральского районного суда Абая Ниязбекова виновным в получении взятки и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы.

Ниязбекову были предъявлены обвинения в получении 500 тысяч тенге от директора местной школы имени Фирдоуси Жанар Мамыровой.

Судья Аль-Фарабийского районного суда Еркебулан Тулешов вынес постановление о лишении Ниязбекова права работать на государственной службе. Ниязбеков был взят под стражу в зале суда. На оглашение приговора он пришел со своим адвокатом.

Абай Ниязбеков был задержан 30 января в своем кабинете «при получении взятки». Позднее он был помещен под домашний арест. По версии следствия, деньги были переданы ему через предполагаемого посредника. Жанар Мамырова сказала в суде, что судья вымогал у нее полмиллиона тенге за решение спора в ее пользу.
Абай Ниязбеков отверг обвинение, заявив, что 500 тысяч тенге, изъятые следователями из его сейфа в служебном кабинете, принадлежали ему и не являлись взяткой, а лежали на хранении.

https://otyrar.kz/2018/06/v-shymkente-obvinennyj-v-korrupcii-sudya-poluchil-4-goda-lisheniya-svobody/
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  Dior 14.06.2018 в 12:52:40   # 681162
Quote:
В городе Шымкенте Аль-Фарабийский районный суд признал судью Мактааральского районного суда Абая Ниязбекова виновным в получении взятки и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы.


"Бей своих, чтоб чужие боялись" - это типа, остальные судьи честные.
Вообще я считаю, что нужно пройтись по местам где живут судьи и если кто то живет не в двушке или трешке в спальном районе, а в роскошном особняке, то сажать всех повально на 4 года нужно.
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  Zoggyla 14.06.2018 в 12:53:23   # 681163
Отдать свою заначку какому-нить судье на хранение? Так он жи потом скажет, что это его бабки . не, лучше в банку.
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  Deamos89 14.06.2018 в 14:25:17   # 681175
а что так мало
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  ЛиКа 14.06.2018 в 15:02:51   # 681181
"судья кУррупционер" - новый вид госслужащего?)))
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  jumanjiqz 14.06.2018 в 16:36:09   # 681194
Только срок, а что там про конфискацию имущества, что-то про это ни-ни!?

Quote:
УК РК Статья 366. Получение взятки
1. Получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом, а равно должностным лицом иностранного государства или международной организации лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, права на имущество или выгод имущественного характера для себя или других лиц за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия этого лица, либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство –

наказывается штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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