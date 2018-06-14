В Шымкенте судья куррупционер получил 4 года
danilov 14 Июня 2018 в 12:46:32
В городе Шымкенте Аль-Фарабийский районный суд признал судью Мактааральского районного суда Абая Ниязбекова виновным в получении взятки и приговорил к четырем с половиной годам лишения свободы.
Ниязбекову были предъявлены обвинения в получении 500 тысяч тенге от директора местной школы имени Фирдоуси Жанар Мамыровой.
Судья Аль-Фарабийского районного суда Еркебулан Тулешов вынес постановление о лишении Ниязбекова права работать на государственной службе. Ниязбеков был взят под стражу в зале суда. На оглашение приговора он пришел со своим адвокатом.
Абай Ниязбеков был задержан 30 января в своем кабинете «при получении взятки». Позднее он был помещен под домашний арест. По версии следствия, деньги были переданы ему через предполагаемого посредника. Жанар Мамырова сказала в суде, что судья вымогал у нее полмиллиона тенге за решение спора в ее пользу.
Абай Ниязбеков отверг обвинение, заявив, что 500 тысяч тенге, изъятые следователями из его сейфа в служебном кабинете, принадлежали ему и не являлись взяткой, а лежали на хранении.
https://otyrar.kz/2018/06/v-shymkente-obvinennyj-v-korrupcii-sudya-poluchil-4-goda-lisheniya-svobody/