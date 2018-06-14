Инфекцию в киоске с мороженым обнаружили в Шымкенте

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danilov 14 Июня 2018 в 18:01:03
На этот раз кишечную палочку и стафилококк специалисты выявили в шоколадном и ванильном мороженом.
«В апреле этого года в целях мониторинга безопасности продукции проводилось микробиологическое исследование. В киоске ТОО «Болашак» в образцах мороженого «Шоколад» и «Ваниль» были обнаружены кишечная палочка и бактерия St. aureus», - сообщили в ДООЗ ЮКО.
Отмечается, что на объект были отправлены соответствующие уведомления согласно предпринимательскому кодексу РК, которые однако предприниматель не подписал.
Напомним, в конце марта жители Шымкента массово отравились мороженым. Они употребляли лакомство из киоска «Южное» рядом с парком «Мир фантазий». Количество отравившихся мороженым составило порядка 200 человек. Областным ДВД было возбуждено уголовное дело по статье 304 УК «Нарушение санитарных норм правил и гигиенических нормативов».
https://www.inform.kz/ru/infekciyu-v-kioske-s-morozhenym-obnaruzhili-v-shymkente_a3287669
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