5,5 тысяч квартир в Шымкенте построит корейская компания

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danilov 14 Июня 2018 в 18:01:48
В рамках меморандума акимат Шымкента предоставляет инвестору землю под застройку - это 51,5 га на территории Шымкент сити. А после внесения изменений в общую концепцию проекта на его территории будет возводиться не только социальное, но и бизнес-жилье первого и второго классов. Реализация проекта по строительству многоэтажных домов в мини-городе уже началась. Инвесторам предоставили офис на базе СПК «Шымкент».
«Мы планируем строить «умные дома» на территории 51 га, с численностью 5,5 тысяч квартир с суммой инвестиций 157 миллиардов тенге. Предварительный срок реализации проекта - 10 лет», - сказал генеральный директор компании Highvill-Kazakhstan Канг Джон-Дэ.
Всего район будет состоять из 12 кварталов. Здесь сосредоточатся объекты малого и среднего бизнеса, торговые центры, поликлиники, развлекательные центры, аллеи и зоны отдыха. В каждом квартале будет построено по школе и двум детским садам. Предусмотрено сооружение жилья самых различных категорий, начиная от элитных зданий высотой 9-12 этажей и заканчивая недвижимостью эконом-класса.
Отметим, «Шымкент сити» расположится в северной части мегаполиса, недалеко от памятника Байдибек би.
https://www.inform.kz/ru/5-5-tysyach-kvartir-v-shymkente-postroit-koreyskaya-kompaniya_a3288413
Комментарии, по рейтингу, по дате
,как в сказке про теремок
Цитата: Пришелец от 14.06.2018 18:12:23
Вот и зрасьте мы квам погостить НИ ХАО,...
Вот и зрасьте мы квам погостить НИ ХАО,...
Вы наверное перепутали корейцев с китайцами и хотели сказать"АНЬОН ХАСЕЙО"?! Не напрягайтесь, отношение корейцев к китайцами не очень, так что в основном рабочую силу скорее всего привлекут из местного контингента...
Прямо никто даже не хочет строить кроме заморских строителей.